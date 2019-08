Si accorge che in macchina sotto il sole c’è un cane | manda in frantumi il vetro poi

Prete durante l’omelia beve dal calice ma si accorge che ciò che sta bevendo non è vino - cosa c’è nel calice : Una vicenda incredibile accaduta nella concattedrale di San Giovanni Battista, a La Valletta (Malta e raccontata dall’ Huffington Post. durante l’omelia l’arcivescovo di Malta, Charles Scicluna ha alzato il calice per bere il vino che avrebbe dovuto contenere ma al primo sorso si è accorto che nel calice non c’èra il vino bensì del whisky. L’arcivescovo è rimasto sorpreso e incredulo e ha chiesto a chi lo accompagnava ...

Gli sottrae il cellulare - si accorge che è un modello vecchio torna dal proprietario e quello che fa è sconvolgente : Un ragazzo era seduto su una panchina a Piacenza ai Giardini Margherita . Ad un certo punto gli si è avvicinato un ragazzo maliano che gli ha strappato il cellulare di mano ed è corso via. Quando il ladro si è accorto che il cellulare era di un modello vecchio è tornato indietro e ha picchiato selvaggiamente il proprietario del cellulare. Quest’ultimo ha chiamato le forze dell’ordine che hanno raggiunto la vittima e, dopo aver identificato il ...

Firenze - quando ci accorgeremo che abbiamo un problema di sicurezza sulle ferrovie? : Una tanica di benzina può fermare l’Italia, spezzandola in due come è successo con l’incendio doloso di Rovezzano, a ridosso della linea che costituisce la spina dorsale ferroviaria del Paese. Sembrerà strano ma stiamo parlando di cyber security a distanza di una manciata di giorni dal varo del decreto che il Governo ha prospettato come panacea per una problematica che – come i fatti dimostrano – non è di così agevole soluzione. Il piccolo rogo ...

Michelle Hunziker esce di casa così. Ecco cosa spunta - lei non si accorge di nulla : Dopo una serata di bagordi, Michelle Hunziker si dedica alla corsa per rimettersi in forma e coinvolge i follower nell’allenamento. La scorsa settimana la conduttrice aveva svelato il segreto per avere glutei sodi e belli, proprio come i suoi. Sul suo canale Youtube e su Instagram – Michelle Hunziker – la signora Trussardi ha pubblicato una serie di video per delle “iron ciapet”, come dice lei. «Le ciapet sono ...

Il Segreto - spoiler : Matias si accorge che Elsa e Isaac non hanno smesso di amarsi : I protagonisti delle prossime puntate italiane della famosa soap opera spagnola “Il Segreto” continueranno ad essere Isaac Guerrero ed Elsa Laguna. Precisamente nel capitolo numero 2.023, ci sarà un avvicinamento tra il carpentiere e la rivale di Antolina, che non passerà di certo inosservato. La sorella del defunto Jesus curerà al suo ex fidanzato una ferita grave provocata mentre lavorava: in questa circostanza Matias Castaneda non farà fatica ...