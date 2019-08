Short track | un nuovo ct francese per l’Italia Torna Arianna Fontana | che pensa anche

Short track - Arianna Fontana : “Sogno di chiudere la mia carriera a Milano-Cortina 2026” : “Ora come ora sono contenta di potermi concentrare sulla prossima Olimpiade di Pechino 2022, però non posso negare che ho pensato di chiudere la mia carriera all’Olimpiade di Milano-Cortina 2026: dopo aver cominciato con Torino 2006, per me sarebbe un sogno, il modo perfetto per concludere“. Sono queste le parole della fuoriclasse dello Short track italiano e mondiale Arianna Fontana che, presente al Consiglio nazionale del ...

Mountain bike - Coppa del Mondo Les Gets 2019 : nello Short track vittorie di Mathieu van der Poel e Kate Courtney : Si è aperta oggi con le gare di Short Track del cross country la tappa di Les Gets (Francia) della Coppa del Mondo di Mountain bike. Epilogo da pronostico in campo maschile con l’olandese Mathieu van der Poel che centra il terzo successo stagionale in questa specialità. Il corridore della Corendon-Circus è stato sempre nelle prime posizioni e ha poi sfruttato le sue doti veloci per imporsi nettamente sul traguardo, battendo il brasiliano ...

Short track - Arianna Fontana : “Torno a gareggiare e sono pronta per questa grande sfida” : Quanto è accaduto a Losanna (Svizzera) ancora scuote gli animi di chi attendeva con tanta emozione la notizia dell’assegnazione delle Olimpiadi Invernali 2026. Milano-Cortina si è aggiudicata la sfida contro Stoccolma e sarà dunque l’Italia, dopo Torino 2006, a vestire i Cinque Cerchi. Onori ed oneri per l’organizzazione del Bel Paese ed ora si dovrà lavorare sodo per rispettare tempi e impegni presi. A fa parte delle ...