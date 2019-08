Sesto Quatrini | il direttore d’orchestra perseguitato da una cantante lirica | “Vivo sotto

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 1 agosto 2019) La vittima è un musicista di fama internazionale. La stalker una studentessa giapponese di 29 anni del Conservatorio di Milano. La donna è stata arrestata dai carabinieri di Martina Franca (Taranto) e si trova ora ai domiciliari in una comunità terapeutica per atti persecutori nei confronti di, ilsinfonica impegnato in questi giorni nel Festival della Valle d’Itria. La giovanesi è innamorata “follemente” del musicista – arrivando anche a perseguitarlo in tutta Europa – ed è stata sorpresa dai carabinieri mentre tentava di avvicinarsi a, in violazione del divieto di avvicinamento già emesso dal Tribunale di Piacenza dopo le continue condotte persecutorie nei mesi scorsi, tra aggressioni fisiche e verbali e minacce., esasperato dall’ennesimo atto di stalking, ha allertato così i carabinieri, ...

