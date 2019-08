Sebastian Vettel F1 | GP Ungheria 2019 | “Non siamo ancora a livello a cui vorremmo essere

VIDEO Sebastian Vettel - errore nell’ultimo giro del GP di Germania! Largo in una curva - rischia di perdere il secondo posto : Sebastian Vettel ha conquistato il secondo posto nel GP di Germania 2019, decima tappa del Mondiale F1 andata in scena lo scorso weekend a Hockenheim. Il pilota della Ferrari si è reso protagonista di una rimonta vertiginosa dalla ventesima posizione, era ultimo sulla griglia di partenza visto che non aveva potuto disputare le qualifiche a causa di un problema all’intercooler ma grazie a una gara accorta sul bagnato è riuscito a risalire ...

Sebastian Vettel F1 - GP Ungheria 2019 : “Pista che mette alla prova il pilota - bisogna lavorare con il volante” : Ci si avvicina al GP d’Ungheria di F1, ultima tappa del Mondiale 2019 prima della pausa estiva. Al sito ferrari.com ha parlato Sebastian Vettel, che ha vinto sul tracciato magiaro nel 2015 e nel 2017, descrivendo con dovizia di particolari le peculiarità del circuito di Budapest. Di seguito le sue dichiarazioni. “Se c’è una pista che mette alla prova il pilota nella Formula 1 moderna, questa è l’Hungaroring. Su questo tracciato dal ...

F1 - GP Germania 2019 : la rivincita di Sebastian Vettel non basta a salvare una Ferrari ‘fallosa’ ad Hockenheim : “L’avevamo in tasca, poi quell’errore… Piccolo, ma enorme per il risultato finale”. Furono queste le parole del tedesco Sebastian Vettel nel GP di Germania del 2018. Nel 52° giro il teutonico della Ferrari uscì di pista e vanificò una vittoria che sembrava scontata, dando il via al successo iridato di Lewis Hamilton e della Mercedes. Quest’anno la rivincita? Da un certo punto di vista sì. Il quattro volte campione del mondo si è ...

F1 - GP Germania 2019 : rimonta quasi da record per Sebastian Vettel! Da 20° a 2° - sorpassi a ripetizione che salvano la Ferrari : Max Verstappen ha vinto il GP di Germania ma il trionfale morale è stato Sebastian Vettel che ha confezionato una rimonta stellare dal ventesimo al secondo posto: dopo le qualifiche da incubo, in cui non era riuscito a girare a causa di un problema all’intercooler, il tedesco si è rimboccato le maniche e oggi è stato praticamente perfetto a Hockenheim riuscendo a conquistare un piazzamento sul podio al termine di una gara letteralmente ...

Sebastian Vettel F1 - GP Germania 2019 : “Da 20° a 2° - una gara incredibile. Ho superato un pilota dopo l’altro…” : Sebastian Vettel si è reso protagonista di una gara letteralmente strepitosa, il tedesco ha regalato grandissime emozioni nel GP di Germania 2019 dove è stato autore di una rimonta semplicemente spettacolare: dall’ultimo posto sulla griglia di partenza alla seconda posizione al traguardo, uno show di rara bellezza messo in scena dall’alfiere della Ferrari che si è superato di fronte al proprio pubblico e ha dato una risposta ...

Sebastian Vettel - rimonta storica : nel Gp di Germania il ferrarista parte ultimo e arriva secondo dietro Verstappen : Una rimonta storica, di quelle entrate di forza nella storia della Formula 1. Sebastian Vettel ha concluso i 64 giri del Gran Premio di Germania al secondo posto dopo essere partito dall’ultima posizione. La corsa è stata vinta da Vertappen, su Red Bull, con l’altro ferrarista Leclerc uscito di pista quando era al secondo posto. Stessa identica sorte per Bottas su Mercedes, fuori quando stava per assaporare il podio e soprattutto ...

Sebastian Vettel F1 - GP Germania 2019 : “Mi sento vuoto - che delusione l’ultimo posto” : Qualifiche da dimenticare per Sebastian Vettel, sabato disastroso per il pilota della Ferrari che non è riuscito a completare nemmeno un giro cronometrato a causa di un problema sul turbo della sua monoposto. Il tedesco non è riuscito a girare a Hockenheim e domani scatterà in ultima posizione in occasione del GP di Germania 2019, tappa del Mondiale F1: un risultato inatteso perché le Rosse avevano offerto delle buone prestazioni nelle prove ...

F1 - GP Germania 2019 : Sebastian Vettel partirà in ultima posizione! Eliminato in Q1 - problemi al turbo della Ferrari : Clamoroso colpo di scena nel Q1 delle qualifiche del GP di Germania 2019, tappa del Mondiale F1 che si sta disputando a Hockenheim. Sebastian Vettel non è riuscito a completare nemmeno un giro cronometrato a causa di problemi meccanici sulla sua Ferrari: durante l’out-lap il tedesco ha subito notato delle criticità sulla sua monoposto, ha perso velocità ed è rientrato lentamente ai box. Mancavano otto minuti al termine della sessione, i ...

Sebastian Vettel F1 - GP Germania 2019 : “La macchina va bene - il grande caldo ci favorisce” : La Ferrari ha terminato ai primi due posti questa prima giornata delle prove libere del GP di Germania 2019, undicesimo weekend del Mondiale di F1. Sul tracciato di Hockenheim le due Rosse si sono espresse ad alto livello, monopolizzando la scena con Charles Leclerc e Sebastian Vettel. Il tedesco, nel fine settimana di casa, ci tiene a andar forte e a dimenticare quello che è accaduto l’anno scorso, quando quell’uscita di scena sancì ...

Formula 1 - Sebastian Vettel gela l'entusiasmo : "Mick Schumacher? Non paragonatelo a papà" : A Mick Schumacher «è giusto dare il tempo di cui ha bisogno. Ma le sue prestazioni non devono essere paragonate a quelle di altri piloti, soprattutto suo padre. Questa è un’epoca diversa». Così Sebastian Vettel alla vigilia delle prove libere del Gran Premio di Germania, a proposito del giovane conn

Sebastian Vettel F1 - GP Germania 2019 : “Non siamo favoriti per la gara - ma avremo una chance e dovremo sfruttarla” : Sebastian Vettel è pronto per dare il via ad un fine settimana assolutamente particolare. Il ferrarista, infatti, correrà la sua gara di casa sul circuito di Hockenheim che dista pochi chilometri dal luogo dove è nato (Heppenheim) per una tre-giorni ricchissima di emozioni per il quattro volte campione del mondo. Impossibile, ovviamente, che non tornino alla mente dell’ex Red Bull le immagini dell’incidente di un anno fa alla ...

F1 - GP Germania 2019 : Sebastian Vettel-Ferrari - sarà addio a fine stagione? Possibili sostituti e scenari : Daniel Ricciardo in pole? : Fino a qualche mese fa non c’era il minimo dubbio: Sebastian Vettel sarebbe stato un pilota della Ferrari anche nel Mondiale di Formula Uno 2020. Dopo aver raggiunto la metà del campionato attuale, invece, questa frase è messa in dubbio, e non poco. Il tedesco ha intrapreso una involuzione notevole da un anno a questa parte e il suo futuro appare davvero in bilico. Ma andiamo con ordine ad analizzare la situazione. Da un lato la scuderia ...

F1 - GP Germania 2019 : Sebastian Vettel torna sul luogo del delitto. A Hockenheim 2018 l’inizio della grande cris : Era il 22 luglio 2018, praticamente si può dire un anno fa. Sebastian Vettel stava conducendo con ampio margine il Gran Premio di Germania, la sua gara di casa. Era pronto, prontissimo a salire sul gradino più alto del podio davanti al proprio pubblico e ad allungare nella classifica del Mondiale di Formula Uno nei confronti della Mercedes, laddove prende vita la casa con la stella a tre punte. Al giro numero 51, tuttavia, il ferrarista commette ...

F1 - Luca Baldisserri attacca Sebastian Vettel : “E’ un pilota sopravvalutato!” : Potremmo chiamarlo tiro al bersaglio e non si sarebbe off-topic riguardo all’attuale situazione di Sebastian Vettel in Ferrari. Il pilota della Rossa, autore di un errore marchiano nel corso del GP di Gran Bretagna 2019 (decimo round del Mondiale 2019 di F1), andando a tamponare l’olandese della Red Bull Max Verstappen, è finito al centro delle critiche. Tutti si sono espressi negativamente rispetto all’operato del quattro ...