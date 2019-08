Scalfarotto si difende | “Rappresentati del popolo verifichino come lo Stato tratta

Fonte : fanpage

(Di giovedì 1 agosto 2019) La vicenda è quella della visita del deputato dem al carcere Regina Coeli, dove sono detenuti i due imputati per l'omicidio del carabiniere Mario Cerciello Rega. Un'azione che aveva fatto scattare le polemiche e l'indignazione del ministro Matteo Salvini. "Chi fa politica, se ci crede davvero, debba testimoniare i propri valori anche quando - anzi soprattutto quando - quei valori sono impopolari", ha commentato Ivan

Quoque_tu_Brute : RT @MinistroEconom1: Scalfarotto si difende dagli attacchi ricevuti a sinistra per la sua visita in carcere al reo confesso: ero convinto c… - Stiobhan68 : RT @MinistroEconom1: Scalfarotto si difende dagli attacchi ricevuti a sinistra per la sua visita in carcere al reo confesso: ero convinto c… - cny45tpa : RT @MinistroEconom1: Scalfarotto si difende dagli attacchi ricevuti a sinistra per la sua visita in carcere al reo confesso: ero convinto c… -