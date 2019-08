Samsung Galaxy Note 10+ e Galaxy Watch Active 2 in tutta la loro bellezza in nuovi render

Samsung Pay Touch trasforma gli smartphone Galaxy in terminali POS : Samsung Pay Touch è la nuova applicazione che permette di trasformare gli smartphone Galaxy compatibili in terminali POS portatili. L'articolo Samsung Pay Touch trasforma gli smartphone Galaxy in terminali POS proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy Tab S6 è ufficiale : è lui il miglior tablet mai prodotto da Samsung : Samsung ha annunciato oggi il nuovo tablet destinato alla fascia alta del mercato. Si tratta di Samsung Galaxy Tab S6, con Snapdragon 855 e schermo AMOLED da 10,5 pollici.

Samsung Galaxy Note 10+ e Galaxy Watch Active 2 in tutta la loro bellezza in nuove immagini : Nelle scorse ore sono state pubblicate in Rete un'immagine rendering del Samsung Galaxy Note 10+ e un'altra del Samsung Galaxy Watch Active 2

Ecco il Samsung Galaxy Note 10 Plus insieme ad iPhone XR 2019 : la foto che li immortala : Ice universe ci permette di dare una sbirciata in un sol colpo sia al Samsung Galaxy Note 10 Plus che al prossimo iPhone XR 2019, che sembrano essere apparsi, forse non volutamente, nella stessa immagine. La foto, scattata con l'ipotetico melafonino dell'anno corrente, la dice lunga a riguardo: nonostante sia stato incerottato a dovere per non lasciar trapelare la sua vera identità (sappiamo che c'è poco da sbandierare ai quattro venti quando ...

Samsung Galaxy A70 aggiunge la Modalità notte e altre migliorie con il nuovo aggiornamento : Samsung ha dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento per il Samsung Galaxy A70, con il quale vengono introdotte alcune novità. Ecco tutti i dettagli

Samsung insiste sulla serie Samsung Galaxy Active : ecco il prossimo modello in arrivo : Pare che Samsung si stia preparando a lanciare un nuovo smartphone della gamma Samsung Galaxy Active, dedicato agli utenti alla ricerca di un telefono rugged

Samsung utilizzerà sempre più ODM per risparmiare - e intanto spuntano i nomi per la futura gamma dei Galaxy A : Nel futuro di Samsung ci saranno sempre più ODM su cui poter fare affidamento per abbassare i costi di produzione e una serie dei Galaxy A coerente con quella attuale, perlomeno in quanto a denominazioni.

Sul volantino MediaWorld del 1 agosto i Huawei P30 Lite e P30 Pro ed il Samsung Galaxy S10 Plus : Non crediate che il volantino MediaWorld vada in vacanza: le offerte non conoscono battute di arresto. L'ultimo (titolato 'BYE BYE RATE a tasso 0%, compri oggi e paghi da gennaio'), per esempio, partirà il 1 agosto e resterà valido fino al 21 del mese, sia nei negozi fisici che online (potete sfogliarlo a questa pagina). Le occasioni, come spesso accade, non mancano: si tratta solo di essere consapevoli che le offerte online possono essere, ...

Foto a display acceso del Samsung Galaxy Note 10 Plus e possibile certificazione IP69 : Il rapporto screen-to-body del Samsung Galaxy Note 10 Plus è stato ottimizzato ancor di più rispetto a quanto non sia stato fatto rispetto ai Galaxy S10. Ci ha pensato il solito Ice universe a divulgare le Foto, da acceso, della parte frontale del phablet di prossima generazione, al cui evento di lancio manca circa una settimana. La Fotocamera anteriore è ospitata all'interno di un foro disegnato in posizione centrale, nella parte alta del ...

Samsung Galaxy Note 10 con una miglior resistenza all'acqua e un display inferiore a quello del predecessore - secondo questo leak : Ancora novità (rumor) su Samsung Galaxy Note 10, che dovrebbe essere ancora più resistente all'acqua ma potrebbe dire addio al display ad alta risoluzione.

Nuove informazioni e dettagli per Samsung Galaxy M20s - A30s e Tab S6 : Scopriamo ulteriori dettagli su Samsung Galaxy Tab S6, Galaxy M20s e Galaxy A30s, tre dei prodotti in arrivo da parte di Samsung.

Samsung Galaxy Fold potrebbe fare il proprio debutto ufficiale in questo periodo : Samsung Galaxy Fold potrebbe debuttare ufficialmente verso fine settembre. Questa l'ultima indiscrezione proveniente da fonti sudcoreane vicine all'azienda

Samsung non aveva mai lanciato prima un kit così : ecco Samsung Galaxy A80 - Buds e Watch Active Blackpink Edition : Continua la collaborazione tra Samsung e la band Blackpink, gruppo musicale sudcoreano a cui è stata dedicata una speciale versione del Samsung Galaxy A80

Guardate com'è borderless Samsung Galaxy Note 10+ da acceso : Sembra che quest'anno Samsung stia cercando di contenere le fughe di notizie legate a Samsung Galaxy Note 10+, del quale abbiamo una nuova immagine.