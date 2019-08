Samsung ci illustra le sue 10 migliori innovazioni di sempre

Samsung illustra perché il 5G è importante in Italia : A margine di un’audizione presso la IX Commissione della Camera dei Deputati, Antonio Bosio, Product and Solutions Director di Samsung Electronics Italia, ha parlato del ruolo del colosso asiatico nell’evoluzione della tecnologia 5G. La compagnia sud coreana è al lavoro sulla tecnologia da parecchi anni e si è concentrata sullo sviluppo dei chip da inserire […] L'articolo Samsung illustra perché il 5G è importante in Italia ...