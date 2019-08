Salvini senza freni | «Minacce da una zingaraccia» E litiga con Di Battista

Salvini senza freni su Sky : «Zingaraccia dice che devo avere un proiettile? Preparati che arriva la ruspa» : Salvini senza freni: «Ma vi pare normale che ci sia una zingara di un campo rom abusivo a Milano, una zingaraccia che va a dire 'Salvini dovrebbe avere un proiettile'?», si...

Salvini : «No alla manovra senza pesante taglio delle tasse» : «O una riforma della giustizia è importante, vera, pesante, significativa che dimezza davvero i tempi del processo penale, o non siamo al mondo e al governo per fare le cose a metà»

Caro Salvini - noi poliziotti siamo rimasti senza divise : I poliziotti hanno le pezze al sedere. Nel significato letterale della frase e senza alcun proposito offensivo, naturalmente. A mali estremi, rimedi estremi. Pasquale Guaglianone, segretario palermitano del sindacato “LeS (Libertà e Sicurezza Polizia di Stato)", ha deciso di comprare una dozzina di

Gori (Pd) : “Per onorare carabiniere ucciso Salvini si occupi di agenti senza contratto da 207 giorni” : "Mancano poliziotti, e con 19mila pensionamenti in arrivo sono previste solo 2mila assunzioni. Di questo dovrebbe occuparsi il ministro dell'Interno. Sarebbe un modo per onorare la memoria del carabiniere ucciso". Con queste parole Giorgio Gori, sindaco di Bergamo ed esponente del Pd, commenta un tweet del ministro dell'Interno, Matteo Salvini.Continua a leggere

Salvini posta indignato scritta contro la polizia : "Vergognatevi - siete senza morale" : “Nel giorno in cui a Roma si apre la camera ardente per il nostro carabiniere, la scritta “Più sbirri morti” nei luoghi della violenza No Tav riempie di tristezza e di sgomento. Vergognatevi, siete gente senza coscienza e senza morale e, per fortuna, siete pochi”. Lo scrive il ministro dell’Interno Matteo Salvini in un post su Facebook in cui ricorda l’uccisione di Mario Cerciello Rega a Roma.“In ...

Sondaggi politici/ Salvini al 48% batte leader M5s : Lega al top anche senza Flat Tax : Sondaggi politici, Russiagate, Autonomia e Flat Tax: la Lega resta al top, Salvini al 48% dietro solo al Premier Conte. Continue difficoltà del M5s

Sui migranti Salvini chiede all'Ue di fare quello che l'Ue ha già deciso. Senza di lui : Dopo il naufragio di ieri, il più disastroso del 2019 in termini di vittime, sulla questione migranti sembra preannunciarsi un nuovo “caso Diciotti”. Non sono infatti solo le navi dell'ong a finire al centro della battaglia navale di Matteo Salvini. Ma anche quelle della Guardia costiera. “Ho dato d

DIETRO LE QUINTE/ La Lega - senza Salvini e M5s - studia il Governo di mediazione : Lo scenario politico italiano resta complesso. La crisi di Governo non è scongiurata e resta da capire chi guiderebbe il Paese

Salvini-Di Maio - avanti senza un vero perché : Non si è trattato di un pranzo con tanto di cerimoniale ad esaudire qualsiasi desiderio dei commensali. Ma di un confronto dopo che per giorni si sono puntellati e inviati mezze frecciatine, e non solo, che avevano il sapore di una lite in corso. Di certo, però, quando da poco scoccano le 13, si ritrovano uno di fronte all’altro, Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Un’ora di colloquio, diffondono gli spin dei due ...

Salvini-Di Maio - faccia a faccia a Palazzo Chigi : «Avanti senza litigare» : Le parole di Conte «mi interessano meno di zero». Così il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ha commentato su Radio anch'io il discorso del premier Giuseppe Conte di...

Fondi russi - Salvini vince senza sporcarsi le mani : La partita perfetta l’ha giocata tutta in casa, dal suo Viminale. Doveva presentarsi in aula e non c’è andato. Ha lasciato che il premier Giuseppe Conte, ieri, dicesse Sì al Tav, e oggi riferisse da solo in un emiciclo disertato dal M5S sull’affaire Metropol. Eccolo allora Matteo Salvini, il vicepremier leghista che vince senza sporcarsi le mani. Semmai lascia che sia il suo capogruppo a palazzo Madama, ...

Fondi russi - Conte al Senato : "Savoini a Mosca con Salvini senza incarichi ufficiali" : Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, come anticipato nei giorni scorsi, alle 16.30 di oggi si è presentato a Palazzo Madama per riferire in aula al Senato sul caso dei presunti Fondi russi alla Lega, mentre il leader del partito e vicepremier Matteo Salvini resterà al Viminale a lavorare e non soltanto non sembra avere intenzione di riferire in Parlamento come chiesto a gran voce dal Partito Democratico, ma ha anche deciso di non ...

Lega-Russia - Patuanelli (M5s) : “Noi imbarazzati dall’assenza di Salvini - lo aspettavamo in Aula” : “C’è imbarazzo nel nostro gruppo parlamentare per l’assenza del ministro Salvini, ecco perché ci sono tante assenze tra i nostri banchi. Lo aspettavamo in Aula, poteva spiegare la vicenda e chiuderla con quattro parole”. A dirlo, in Senato dopo l’informativa del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sui presunti finanziamenti della Russia alla Lega, il capogruppo del M5s, Stefano Patuanelli. L'articolo ...

Roberto Maroni ad Agorà : "Salvini non vuole andare ad elezioni ora. A giugno ce la farà senza alleanze" : "Matteo Salvini non ha interesse ad andare ad elezioni adesso". Roberto Maroni, ospite di Agorà Estate, su Raitre, svela il piano del leader della Lega per conquistare Palazzo Chigi da solo. senza Fratelli d'Italia e senza ovviamente il Movimento Cinque stelle. Il ministro dell'Interno, spiega l'ex