Salvini | quando il ministro diceva | “I nostri agenti non sono autisti di nessuno” Il

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 1 agosto 2019) “Alcune scorte hanno un senso, alcune vanno rinforzate, altre scorte per personaggi che non corrono alcun rischio, posessere tranquillamente eliminate per restituire poliziotti e carabinieri al loro lavoro che non è quello di fare l’autista e il cameriere di nessuno“. È il 10 aprile 2019 e ildell’Interno Matteosta partecipando alle celebrazioni per la Festa della Polizia a Villa Borghese, a Roma. Il vicepresidente del Consiglio, fermandosi con i cronisti a margine dell’evento, parla delle scorte e dell’esigenza di rivederle. “Stiamo lavorando come matti per rimettere in servizio alcune delle migliaia di donne e uomini che ogni giornoimpegnate a fare scorte a tizio e a caio in giro per l’Italia e per il mondo”. Il video è ritornato a circolare sui social network in questi giorni: molti utenti hanno messo ...

