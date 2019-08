Salvini attacca il reporter per il video della moto d’acqua

Di Battista attacca Salvini : “Riferisca su Arata e Savoini - venga con moto d’acqua” : Nuovo scontro tra Alessandro Di Battista e Matteo Salvini. L'ex deputato M5s attacca la Lega e il ministro dell'Interno risponde: "Gli insulti del vacanziero più pagato del mondo non mi interessano". Di Battista replica, di nuovo, chiedendo al leader della Lega di riferire in Parlamento su Savoini e Arata: "A riferire in Parlamento e in commissione Antimafia ci vada come preferisce, auto blu, aereo blu o moto d’acqua blu".Continua a leggere

Russiagate - la Boschi attacca Salvini : ‘Il capitano coraggioso ha paura della verità’ : Maria Elena Boschi riaccende lo scontro con Matteo Salvini sul cosiddetto Russiagate. Ospite de "L’Aria Che Tira Estate" su La7, l’esponente renziana del Pd è partita subito all’attacco del Ministro dell’Interno, colpevole a suo dire di non avere avuto finora il coraggio di dire nemmeno una parola sull’inchiesta della procura di Milano sulla presunta corruzione che vede coinvolti uomini a lui molto vicini come Gianluca Savoini. La Boschi è un ...

Salvini litiga con il videomaker di Repubblica : "Attaccate me - non mio figlio" : “Non parlo di figli e di minori che vanno tenuti fuori della polemica politica. Mi vergogno per chi coinvolge i bambini nella polemica politica. Attaccate me ma lasciate perdere i bambini”. Il ministro Matteo Salvini in conferenza stampa al Papeete Beach di Milano Marittima risponde così a Valerio Lo Muzio, il videomaker che per Repubblica ha ripreso il figlio del ministro dell’Interno sulla moto d’acqua della ...

Figlio di Salvini sulla moto d’acqua - il ministro attacca il videomaker : “Vada a riprendere i bambini in spiaggia visto che le piace tanto” : Nessun chiarimento sulla vicenda e un attacco: “Vada riprendere i bambini in spiaggia visto che le piace tanto“. Così il ministro dell’Interno Matteo Salvini risponde a Valerio Lo Muzio, il videomaker che ha realizzato per La Repubblica le immagini in cui si vede il Figlio del leader leghista sulla moto d’acqua della polizia a Milano Marittima. Durante la conferenza stampa di Salvini, il cronista ha provato più volte a ...

Alan Kurdi rifiuta lo sbarco in Libia - Matteo Salvini attacca la Germania : Ora è battaglia con l'Alan Kurdi, la nave della ong tedesca Sea Eye che ha a bordo 50 migranti salvati nel Mediterraneo e che fa rotta verso l'Italia. Sfida totale al Viminale: i responsabili della missione hanno fatto sapere che l'intenzione è quella di portare i migranti a bordo nel porto di Lampe

Più lo attaccano - più gode. Salvini e la Lega - volo infinito : sondaggio - cifre mostruose : I presunti scandali che hanno investito Matteo Salvini non intaccano il consenso della Lega. Anzi. Il Carroccio continua a crescere nei sondaggi. A fine luglio il partito di via Bellerio ha sfondato quota 38. Non paga la strategia dei Cinquestelle, invece, che continua ad attaccare l' alleato spera

Moto Polizia - Lucarelli attacca Salvini : 'Non errore da papà - disastri verso nostri figli' : Che un ragazzo possa farsi un giro sulla Moto d'acqua della Polizia di Stato è un privilegio che pochi, tra cui il figlio del ministro dell'Interno, possono permettersi, seppur contravvenendo alle regole. Un abuso di potere per qualcuno, un fatto che, addirittura, dovrebbe costare le dimissioni al numero uno del Viminale o un problema di poco conto per chi, invece, reputa che l'Italia debba perdere il sonno per problemi più seri di un fatto del ...

Sede Pd bruciata - Boldrini attacca presumibilmente Salvini : 'Passa le giornate sui social' : Un attacco di ignoti ha devastato la Sede del PD di Dorgali (provincia di Nuoro), mentre a Cardedu è stata incendiata l'auto del sindaco Matteo Piras, anche lui in orbita centrosinistra. Questi attentati stanno indubbiamente facendo discutere e, al contempo, sono stati condannati unanimemente dal mondo politico regionale e nazionale. Tuttavia questi deplorevoli episodi stanno anche generando un bel po' di polemiche tra gli alleati di governo e ...

Sfiducia Salvini - Zingaretti attacca i 5 stelle : "Parolai - schiavi e buffoni" : “Il Movimento 5 stelle si oppone alla calendarizzazione della mozione di Sfiducia a Salvini. Ma non era Luigi Di Maio ad aver detto ‘se il Parlamento chiama si va’? e non è il presidente della Camera dei 5 stelle Fico ad aver chiesto a Salvini di andare in aula senza aver ottenuto risposta dal ministro? Parolai, schiavi e buffoni”. Lo scrive in una nota il segretario del Pd Nicola Zingaretti.Duro anche il ...

Di Battista attacca Salvini via social : "Trovi i soldi per le forze dell'ordine - non per la Tav | I politici smettano di commentare tutto" : L'esponente M5s sfida il vicepremier con un post sul caso Cerciello: "Il ministro vada nei territori di mafia (se ha libertà e coraggio di farlo) a chiedere come battere il crimine organizzato". E poi chiede che i responsabili dell'omicidio paghino in Italia nonostante siano figli dell'impero statunitense"

Cambia indirizzo e gli tolgono la scorta - Ingroia attacca Salvini : "Scelta fantozziana" : L'ex procuratore aggiunto di Palermo tuona contro il Viminale: "Mi sorprende leggere la motivazione del provvedimento...

Salvini attacca il premier Conte : “Le sue parole mi interessano meno di zero” : Il leader leghista a Radio anch’io critica il presidente del consiglio e parla del via libera all’alta velocità Torino-Lione

Lega-Russia - Salvini su Conte : “Le sue parole mi interessano meno di zero”. E attacca : “I fondi da Mosca? Fantasy dell’estate” : Le parole di Giuseppe Conte “mi interessano meno di zero“. E’ quanto dichiarato stamattina dal vicepremier Matteo Salvini a Radio Anch’io, su Radio 1, rispondendo a una domanda su quanto affermato ieri dal presidente del Consiglio in Parlamento e sulle indiscrezioni riportate dai giornali. “Ogni giorno – ha detto il leader della Lega – mi alzo con l’obiettivo di andare al ministero dell’Interno. Mi ...

Senato - Conte attacca su Russia. E Salvini lo accusa : “Cerca voti per nuova maggioranza” : La premessa e' il rispetto del Parlamento. Nell'Aula del Senato, dove e' chiamato a tenere una informativa su una presunta trattativa tra la Lega e personalita' di nazionalita' russa, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ricorda di non essere mai sfuggito alle richieste delle Camere che considera, rimarca, non come un "orpello del sistema democratico", ma l'essenza stessa del governo. Parole che sembrano segnare una distanza con il ...