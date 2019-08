Sale su una roccia per scattare il selfie perfetto | ma precipita | tragedia sfiorata

Bufera su Salvini - suo figlio a Milano Marittima Sale su una moto d’acqua della Polizia - il Ministro “errore mio da papà” - la sinistra chiede le sue dimissioni : Uso improprio dei mezzi della Polizia di Stato, un’accusa pensante per Matteo Salvini sulla quale in queste ore sta indagando al questura di Ravenna. Il Ministro degli Interni ha fatto salire il figlio 16enne su una moto d’acqua della Polizia di Stato a Milano Marittima. Alla guida della moto d’acqua un poliziotto. Il fatto è stato immortalato in un video che mostra il figlio di Salvini cavalcare le onde di Milano Marittima a bordo di ...

Orrore a Rimini - marocchino Sale su una ruota panoramica - si toglie le scarpe e si lancia nel vuoto - terrore tra la gente : Un suicido choc quello avvenuto nella notte appena trascorsa a Rimini. Pochi minuti prima di mezzanotte un marocchino, per motivi in corso di accertamento, è salito sulla ruota panoramica, si è tolto le scarpe e si è lanciato nel vuoto. Nella zona dove è accaduto l’estremo gesto erano presenti tantissimi turisti che hanno visto in diretta la scena. L’uomo, con disturbi psichici, ha prima atteso che sua cabina salisse al punto più alto ...

Anticipazioni Uomini e Donne : Giulia Salemi potrebbe essere una nuova tronista : E se fosse il trono di Uomini e Donne ad aiutare Giulia Salemi a dimenticare la delusione d'amore che ha avuto di recente? È questa la domanda che si stanno facendo gli appassionati di gossip da qualche ora, e più precisamente da quando in rete ha iniziato a circolare la notizia secondo la quale l'influencer potrebbe diventare una delle nuove troniste del dating-show. La stretta collaborazione tra la ragazza di origini persiane ad Elisabetta ...

Cristiano Ronaldo compra una villa da sogno sulla Costa del Sol : Sale cinema e piscina per 1 - 5 milioni di euro [GALLERY] : Marbella, località balneare spagnola sulla Costa del Sol, in Andalusia, è una delle destinazioni preferite di Cristiano Ronaldo per andare in vacanza e rilassarsi. E l’amore per Marbella è così grande, che l’attaccante della Juventus ha deciso di comprare una villa per poterci andare ogni volta che lo desidera, senza più preoccuparsi di dover prenotare un alloggio. Si tratta di una delle ville di un complesso di lusso, chiamato “The Heights” e ...

Sabrina Salerno rivela : “Una persona mi manipolava - il mio telefono era sotto controllo” : “Io sono troppo paranoica, seria, cerebrale. Cerco a tutti i costi di essere in equilibrio. Un equilibrio che ieri non avevo. Ero fuori di testa, completamente. I miei momenti di grande successo li ricordo come un incubo”. A rivelarlo è Sabrina Salerno che si è confidata in un’intervista a Paola Perego a Non disturbare. La cantante 51enne ha ripercorso infatti la sua vita, tornando con la mente ai momenti difficili vissuti in passato ...

"Diamogli addosso è il figlio di un poliziotto". Atti di bullismo in una scuola di Salerno : Ignazio Riccio A denunciare l’episodio uno dei genitori dei bambini bullizzati, finito addirittura in ospedale per le botte ricevute “Dagli addosso, è il figlio di un poliziotto”. Ha solo 10 anni il bambino vittima di Atti di bullismo da parte dei suoi compagni di scuola; il padre è una “guardia” e questo è un elemento discriminante per alcuni alunni di una scuola elementare di Salerno. Nel mirino dei bulli anche due amici del ...

GeruSalemme : Trovati i Resti di una grande città neolitica riSalente a 9000 anni fa : Gerusalemme: Ecco i Resti della grande città neolitica risalente a 9000 anni fa Nuovi scavi fatti a Gerusalemme portano alla luce un immenso insediamento preistorico vecchio di 9000 anni considerato il”Big Bang” del Neolitico di Israele. Si tratta di una città neolitica che secondo le prime stime potrebbe essere stata caratterizzata dalla presenza di un […] L'articolo Gerusalemme: Trovati i Resti di una grande città neolitica ...

Nuova classifica WTA – Nessuna variazione nella top ten - Giorgi stabile al 62° posto : Sale Jasmine Paolini : L’australiana Barty rimane leader davanti a Osaka e Pliskova, tra le italiane resta sempre Camila Giorgi la più alta in classifica Niente di nuovo nella classifica WTA, dove le prime dieci posizioni restano invariate rispetto ad una settimana fa. Al comando c’è sempre l’australiana Barty, seguita da Osaka e Pliskova. Halep resiste in quarta posizione, mentre Serena Williams non si muove dalla nona. Tra le italiane, Camila ...

Attentato Manchester - il messaggio in bottiglia della madre di una vittima arriva in Salento : Aveva 13 anni Paul Gilmore nel 1969. L’uomo era appena arrivato sulla Luna e lui si stava trasferendo in Australia con la famiglia. Decise di scrivere un messaggio e di affidarlo al mare in una bottiglia come facevano i marinai nei secoli passati. Il suo messaggio è stato ritrovata pochi giorni fa su una spiaggia nel sud dell’Australia. Paul è rimasto uomo di mare ed era sul Baltico quando è arriva la notizia del ritrovamento della bottiglia con ...

Giulia Salemi parla della sua vita privata e confessa : “Mai una gioia” : Giulia Salemi è ancora single dopo l’addio a Francesco Monte. L’indizio Giulia Salemi al momento sarebbe ancora single dopo la fine della storia con Francesco Monte. Ieri sera l’influencer ha festeggiato la laurea di Martina Hamdy. La modella, conosciuta al Grande Fratello Vip, è diventata una sua grande amica. Durante le festa in piscina Giulia Salemi ha ripreso su Instagram i baci tra la meteorina e il fidanzato per poi ...

Ambiente - l’idea di un libraio Salernitano : un libro in cambio di una bottiglia di plastica : Una bottiglia di plastica in cambio di un libro: l’iniziativa di Michele Gentili, libraio di Polla, un piccolo centro in provincia di Salerno, ha suscitato molto interesse tra i suoi concittadini, puntando i riflettori su un problema, come quello dell’inquinamento ambientale, di stringente attualità. Per promuovere una maggiore consapevolezza sull’argomento, soprattutto tra i più giovani, Michele ha ideato il progetto “Non rifiutiamoci un libro ...