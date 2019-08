Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 1 agosto 2019) “è l’angoscia della mia vita. La notte mi capita ancora di pensare a questa sciagurata e a sua madre”. A pronunciare queste parole in un’intervista rilasciata a “Il Foglio” è Franco Coppi, avvocato difensore die della madre Cosima, entrambe condannate all’ergastolo per l’omicidio di Sarah Scazzi.Il legale sembra non avere dubbi sull’innocenza delle sue assistite.“Ho la certezza assoluta della loro innocenza sarei pronto a giocarmi qualunque cosa. Non essere riuscito a dimostrarlo ha rovinato la mia vita di avvocato. Noi difensori non possiamo pretendere di vincere tutti i processi, non deteniamo il monopolio della verità e certe vicende si prestano a molteplici letture, d’accordo, ma nel caso dino”.Nell’intervista Franco Coppi, avvocato di ...

moniczc : RT @HuffPostItalia: 'Sabrina Misseri è il mio tormento: innocente, ma in carcere da 10 anni'. Lo sfogo dell'avvocato Coppi - SilvanaAlbanes1 : RT @HuffPostItalia: 'Sabrina Misseri è il mio tormento: innocente, ma in carcere da 10 anni'. Lo sfogo dell'avvocato Coppi - HuffPostItalia : 'Sabrina Misseri è il mio tormento: innocente, ma in carcere da 10 anni'. Lo sfogo dell'avvocato Coppi -