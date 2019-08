Rossi mai pensato di ritirarmi | ma a luglio fa notizia

MotoGp – Vinales più concentrato che mai : “sono pieno d’energia! Test? Non mi piace pensare al pRossimo anno” : Maverick Vinales carichissimo dopo la pausa estiva: le parole dello spagnolo della Yamaha nella conferenza stampa del Gp della Repubblica Ceca Una notizia tragica ha squarciato l’atmosfera di gioia e felicità per il ritorno in pista dalla pausa estiva dei piloti di MotoGp. Nella notte è infatti morto a Brno l’addetto stampa Ducati, Luca Semprini, a soli 35 anni. Il giornalista ducatista è stato omaggiato con un commovente ...

Alessandra Amoroso in pausa dalla musica pensa ai pRossimi progetti : “Mai più di corsa” : Arrivano nuove rivelazioni da Alessandra Amoroso in pausa dalla musica, dopo il mega raduno che ha tenuto a Cinecittà World che ha tenuto per tutti i fan della Big Family per i quali ha organizzato l'evento gratuito a chiusura della fortunata annata nella quale ha festeggiato il primo decennale di carriera. Sentita da Sorrisi e Canzoni TV, Alessandra Amoroso ha rivelato quali siano i suoi prossimi progetti e di essere costantemente al lavoro ...

Burdisso ‘benedice’ l’arrivo di De Rossi e svela : “non ha mai pensato al ritiro” : “Speriamo sia pronto a tutto cio’ che e’ il mondo Boca. Si adattera’ sicuramente alla nostra cultura. De Rossi viene per giocare e vincere. Viene per mettersi la maglietta e guadagnare un posto”. Inizia una nuova avventura per Daniele De Rossi, arriva il benvenuto da parte del direttore sportivo del Boca Juniors, Nicolas Burdisso in un’intervista rilasciata all’interno del programma Sports Center ...

MotoGp - Agostini ‘spaventa’ Valentino Rossi : “il ritiro? Io piangevo e sudavo - ma ormai all’estero…” : L’ex pilota italiano ha parlato del futuro di Valentino Rossi, commentando le parole di Lin Jarvis sul possibile ritiro del Dottore Il sasso nello stagno lo ha lanciato per primo Lin Jarvis, ammettendo come la Yamaha sia ormai preparata al ritiro di Valentino Rossi. Una dichiarazione comprensibile ma comunque sorprendente, considerando ciò che il Dottore ha rappresentato per la Casa di Iwata negli ultimi anni. LaPresse/Andrea ...

De Rossi - con il Boca è ormai cosa fatta. Il presidente Angelici : “Nei pRossimi giorni sarà qui” : Daniele De Rossi sempre più vicino al Boca Juniors. Il suo approdo in Argentina sembra ormai cosa fatta, come ribadisce ancora una volta il presidente Daniel Angelici. Queste le sue parole ad alcuni media argentini. “E’ una trattativa che ha portato avanti Nicolas Burdisso, Daniele De Rossi vuole terminare la sua carriera giocando nel Boca e nei pRossimi giorni si metterà in viaggio per l’Argentina. E quanto a Benedetto, ...

MotoGp – Dal Sic a Rossi - Pernat più sincero che mai : “Vale ha tantissima paura di lasciare - ma adesso deve avere il coraggio di…” : Carlo Pernat, le difficoltà di Valentino Rossi ed il suo ritiro e l’amore per Marco Simoncelli I piloti della MotoGp sono in vacanza: in attesa di tornare in pista il pRossimo 4 agosto, i campioni delle due ruote si stanno godendo un po’ di meritato relax. Mentre Valentino Rossi è in vacanza su una lussuosa barca ad Ibiza con la fidanzata Francesca Sofia Novello e con un gruppo di amici, in Italia si parla di lui grazie a delle ...

MotoGp – Terminato il warm up al Sachsenring : Marquez non si stanca mai - Rossi attardato [TEMPI] : Il pilota della Honda chiude al comando il warm up del Gp di Germania, precedendo Miller e Dovizioso Marc Marquez è il più veloce al termine del warm up del Gp di Germania, il pilota spagnolo centra il miglior tempo fermando il crono sull’1:23.116. AFP/LaPresse Una mattinata complicata al Sachsenring, caratterizzata dalla pioggia caduta nella notte che ha bagnato la pista, rendendola viscida e scivolosa. Il campione del mondo però ...

Lampo Marquez - mai nessuno come lui in Germania : pole e record per lo spagnolo - Rossi fuori dalla top-10 : Il pilota spagnolo centra la pole position del Gp di Germania, stampando il record di tutti i tempi sulla pista tedesca: Quartararo e Vinales completano la prima fila Non ce n’è per nessuno al Sachsenring, Marc Marquez dimostra tutta la propria superiorità in Germania prendendosi la pole position e il record di tutti i tempi, fermando il cronometro sull’1:20.195. AFP/LaPresse Una prestazione impossibile da eguagliare per i suoi ...

ArcelorMittal - vertici da Di Maio. Il pRossimo incontro è il 9 luglio : Rompono il ghiaccio il vicepremier Luigi Di Maio ed i vertici europei ed italiani di ArcelorMittal con un'ora di faccia a faccia a due mesi dalla deadline del 6...

MotoGp - Giacomo Agostini certifica il declino di Valentino Rossi : “ormai è chiaro a tutti che…” : L’ex pilota italiano ha parlato del momento nero di Valentino Rossi, esprimendo il proprio lapidario punto di vista Momento nerissimo per Valentino Rossi, con quella di Assen sono tre le cadute consecutive per il Dottore, sempre più lontano ormai dalle posizioni di vertice della classifica piloti. Alessandro La Rocca /LaPresse Sulle difficoltà del pilota della Yamaha si è soffermato Giacomo Agostini che, dalle colonne del QS, ha ...

Concorso Navigator : i vincitori saranno contattati per email nei pRossimi giorni : I quasi 20 mila candidati che hanno svolto il test selettivo per diventare Navigator, nei giorni scorsi alla Fiera di Roma, possono verificare se sono risultati vincitori o idonei sul sito Anpal Servizi. I Navigator totali selezionati sono pari a 2.980. Gli elenchi dei vincitori risultano strutturati in ordine alfabetico crescente in base al cognome e nome di battesimo a cui viene associato il numero di protocollo. Per quando riguarda gli ...

Bond25 - il video dal set in Giamaica del pRossimo 007 : Elicotteri che volano in un cielo giallo alla Apocalypse Now. E in sottofondo una musica rap incalzante. Poi compare James Bond con una lunga pistola con il silenziatore. Sono le prime immagini di un video realizzato sul set in Giamaica di Bond25, il nuovo capitolo della saga cinematografica con l'agente segreto britannico al servizio di sua maestà. Nei panni di Bond c'è ancora una volta Daniel Craig. E con lui nel cast, Léa Seydoux, Ralph ...

NBA – Curry e quella voglia di Nazionale : “vorrei giocare la pRossima Olimpiade - non ho mai avuto questa opportunità” : Stephen Curry sogna di giocare le prossime Olimpiadi: il playmaker degli Warriors deciso a far parte del Team USA per Tokyo 2020 A distanza di poco più di una settimana da Gara-6 delle Finals NBA che lo ha visto cedere l’anello ai Toronto Raptors, Stephen Curry torna a parlare di basket, volgendo il pensiero all’estate… 2020! Presente ad un clinic a Tokyo, capitale giapponese che ospiterà le prossime Olimpiadi, Curry ha ...

Di Maio : "Abbassamento cuneo fiscale obiettivo pRossimi mesi" : Milano, 22 giu. (Adnkronos/Labitalia) - "Spero di incontrarvi al prossimo vostro evento nazionale,[...]