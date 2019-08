Roma | il legale del giovane bendato in caserma intende fare istanza per la scarcerazione

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 1 agosto 2019) Una dichiarazione destinata a creare nuove polemiche, ma che potrebbe avere solide basi legali per poter essere accolta. Il nuovodi Christian Gabriel Natale Hjorth, il ragazzo statunitense detenuto nel carcereno di Regina Colei con l'accusa di concorso nell'omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega ha annunciato di volerricorso al Tribunale del riesame. L'Avvocato Fabio Alonzi, in rappresentanza del pool di difensori ingaggiati dalla famiglia dello ha annunciato in mattinata, all'uscita della struttura penitenziaria ove è detenuto, intervistato dai cronisti presenti. Ha raccontato di aver avuto l'occasione di poter colloquiare con il suo assistito che, sue parole, sarebbe molto "provato" per l'accaduto....

