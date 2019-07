Fonte : ilfogliettone

(Di giovedì 1 agosto 2019) Prove generali a Caracas per la finale di. Per la prima volta quest'anno non verranno menzionate le24 bellezze che si contenderanno la corona. Una veraper il concorso di bellezza: come a dire che seno-vita-fianchi non contano al giorno d'oggi, nell'era del MeToo e bisogna abbandonare il vecchio "stereotipo di donna".La conduttrice della serata Maria Gabriela Iser, che vinse il titolo nel 2013: "La bellezza di una donna, in generale, non deve essere stereotipata, la bellezza di una donna non corrisponde al rapporto 90-60-90, non è un 80. La bellezza di una donna si misura dalle capacità di ognuna e dal talento che riesce a tradurre in azioni".Dasono venute fuori setteUniverso e seiMondo. Nei concorsi precedenti, i presentatori informavano pubblico e giuria sulledi tutte le concorrenti e molte si ...

ilfogliettone : Rivoluzione a Miss Venezuela, top secret le misure delle ragazze - - Affaritaliani : Rivoluzione a Miss Venezuela: top secret le misure delle ragazze -