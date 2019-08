Ritorno sulla Luna | dall’esplorazione coi rover allo sfruttamento delle risorse

Ritorno dell’uomo sulla Luna - una deadline molto stretta : Torneremo sulla Luna, questa volta per restarci: con queste parole, il numero uno della Nasa ha rivelato al mondo Artemis, il programma di punta dell’agenzia spaziale statunitense che permetterà il Ritorno dell’uomo sulla Luna. Un Ritorno attesissimo – spiega Global Science – di cui molti hanno parlato negli ultimi anni a partire dal programma Constellation, avviato da Bush nel 2005 poi accantonato nel 2011 da Obama perché troppo ...

Sbarco sulla Luna - la diretta tv fu un punto di non Ritorno : Dunque quel 20 luglio di 50 anni fa è stata una giornata fondamentale nella storia dell’umanità, come molti dissero all’epoca, o un giorno in cui non è accaduto nulla di speciale e che non è assolutamente il caso di commemorare? Dal punto di vista scientifico, antropologico, culturale e politico io non saprei cosa dire. Ma per ciò di cui mi occupo, la comunicazione televisiva e la sua storia, non ci sono dubbi: quel giorno o meglio quella notte ...

Spazio - Saccoccia : “L’Italia è già nella corsa al Ritorno sulla luna come partner fondamentale - vogliamo contribuire al Lunar Gateway” : “L’Italia è già nella corsa al ritorno sulla luna“. Lo ha riferito all’Adnkronos il presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana, Giorgio Saccoccia, spiegando che “grazie a tutti gli investimenti, i contributi diretti alle attività spaziali europee, noi siamo il partner fondamentale nella corsa al ritorno sulla luna”. “Il 2 maggio scorso sono arrivato all’Asi e già il 5 maggio ero a Washington a ...

Alimenti - Coldiretti : storico Ritorno della bistecca sulla tavola degli italiani : “Torna la bistecca sulla tavola degli italiani con un aumento del 6% della spesa per la carne bovina nell’ultimo anno nonostante le fake news, gli allarmismi infondati, le provocazioni e le campagne diffamatorie“: è quanto emerge da una analisi della Coldiretti su dati Istat presentata dal presidente Ettore Prandini a Padova in occasione dell’incontro promosso da Unicarve, l’Associazione Produttori Carni Bovine sul tema della ...

A 50 anni dallo sbarco sulla Luna - si lavora al Ritorno : questa volta per restarci - con protagonisti nuovi e in un clima totalmente diverso : Il 20 luglio festeggeremo il 50° anniversario del primo sbarco dell’uomo sulla Luna, un’impresa rimasta nella storia che ha tenuto con il fiato sospeso tutto il mondo. Dal 20 luglio 1969, indubbiamente, è cambiato il modo di guardare al nostro unico satellite e anche l’approccio all’esplorazione spaziale. Da allora le missioni scientifiche della NASA verso la Luna sono state frequenti e hanno portato un totale di 12 uomini sulla superficie ...

Scelta di entrambi - ma non escludo il Ritorno! Diletta Leotta sulla rottura da Matteo Mammì : La conduttrice per la prima volta conferma l'avvenuta separazione dal compagno storico Matteo Mammì. lei e il manager di Sky si sarebbero lasciati di comune accordo ma, spiega Diletta, "Certi amori non finiscono, fanno giri immensi e poi ritornano". C'è la possibilità che si diano una seconda chance? Dopo le indiscrezioni sulla loro rottura, la conduttrice amatissima dal pubblico maschile ha finalmente confermato, in un'intervista al settimanale ...

Antonino Barillà a CalcioWeb : “Un aneddoto sulla Reggina? Quella volta che Torrisi…”. E sul Ritorno… : Durante l’intervista ai microfoni di CalcioWeb, Antonino Barillà non poteva non parlare della squadra della sua città: la Reggina. Il centrocampista ha vissuto le giovanili e dieci stagioni in amaranto, togliendosi anche parecchie soddisfazioni come segnare la prima rete in Serie A, al Granillo, contro la Juventus. PRIMO GOL IN SERIE A – Antonino Barillà è entusiasta, ai microfoni di CalcioWeb, nel ricordare la rete segnata a ...

Sulla Luna andata e Ritorno : la missione Heracles : Una sonda che raggiunge la Luna, scorrazza tra i crateri raccogliendo dei campioni di terreno e poi risale a bordo e rientra Sulla Terra. La missione è nell’agenda dei prossimi anni delle agenzie spaziali (Nasa, Esa, ma non solo), che si stanno riunendo per questo grande progetto, che ha già un nome: Heracles. Anche il sito per l’alLunaggio è già stato definito: una piccola regione nei pressi del polo sud Lunare, che potrebbe ...