Riforma Giustizia 2019 | scontro Bonafede-Bongiorno | le ragioni

Giustizia - Lega : "Non votiamo una non Riforma - vuota e inutile" : Le otto ore di Consiglio dei Ministri non sono servite a far accordare le due forze politiche al governo sulla riforma della Giustizia promossa dal ministro pentastellato Alfonso Bonafede e oggi la Lega, dopo l'affondo di ieri del leader Matteo Salvini, è tornata all'attacco, dando seguito alla nota di Palazzo Chigi che parlava di un via libera "salvo intese".Una nota diffusa oggi dalla Lega chiarisce che il partito di Salvini non ha nessuna ...

Lo stallo nella maggioranza sulla Riforma della giustizia : Un Consiglio dei ministri fiume terminato con uno stallo, di fatto, sulla riforma presentata dal Guardasigilli Alfonso Bonafede. La riunione di ieri a Palazzo Chigi, tra sospensioni e discussioni all'interno del governo gialloverde, è riuscita ad arrivare soltanto a un'approvazione 'salvo intese' del disegno di legge, che contiene deleghe al governo per ridurre i tempi dei processi civili e penali, nuove norme sul Consiglio superiore della ...

Riforma della giustizia salvo intese - M5s e Lega ancora distanti : Dopo piu' di otto ore di confronto nel Governo e un Consiglio dei Ministri sospeso nel pomeriggio e poi terminato dopo la mezzanotte

Lite continua sulla Giustizia : "Riforma vuota e inutile"... "Non governate con Berlusconi" : Un’intera giornata di confronto e scontro nel Governo non sono serviti a molto. sulla riforma della Giustizia, le posizioni di Lega e M5S sono ancora molto distanti. E sul fronte leghista si ribadisce il giudizio espresso ieri da Matteo Salvini sul testo presentato da Alfonso Bonafede, “una riformina” che il Carroccio non intende votare in Parlamento.“La Lega non vota una non riforma, vuota e inutile - si legge in una ...

Giustizia - Lega : Riforma inutile - è no : 12.25 "La Lega non vota una non riforma,vuota e inutile. Siamo al lavoro per una reale riduzione dei tempi della Giustizia, per un manager nei tribunali affinché diventino realmente efficienti, perché ci sia certezza della pena: colpevoli in galera e innocenti liberi". In una nota la Lega chiede "sanzioni certe per magistrati che sbagliano o allungano i tempi, no a sconti di pena per i criminali e un impegno per la separazione delle carriere e ...

Giustizia - ok alla Riforma "salvo intese" : Lega e M5S si scontrano sul processo penale : Il Cdm trova un accordodi massima su Giustizia civile e riforma del Csm. Ma alla fineil via libera al provvedimento è "salvo intese", non definitivo. Il Carroccio non vuole "riforme di facciata". Fonti 5 Stelle: "Non vorremmo che dietro i no ci fosse la volontà di bloccare l'abolizione della prescrizione".

Riforma Giustizia - dalla prescrizione alle intercettazioni : i nodi che dividono Lega e M5S : Un nuovo Consiglio dei ministri dovrebbe tenersi prima della pausa estiva, forse il 6 agosto. E in quella sede M5s punterebbe al via libera finale al testo. Ma secondo i salviniani non ci sono margini

M5s e Lega si scontrano sulla giustizia - intesa solo a metà : sì alla Riforma “salvo intese” : Dopo un Consiglio dei ministri fiume arriva il via libera alla riforma della giustizia “salvo intese”: trovato l’accordo sul...

Riforma Giustizia - Pietro Senaldi : "Roba da Stato di Polizia" / Video : "E' una Riforma da Stato di Polizia dal nostro punto di vista". Il direttore di Libero Pietro Senaldi a Omnibus commenta così. "Per sveltire i processi, che è il vero problema della giustizia, si elimina la preselezione...ecco già questo è comico. Dopodiché noi tutti negli anni ci siamo scagliati co

Riforma della Giustizia - Bonafede : “Tanti ‘no’ della Lega. Il vero problema è la prescrizione?” : Dopo oltre otto ore di scontri e tensioni sulla Giustizia, in una giornata andata avanti tra vertici ristretti e allargati a Palazzo Chigi, prima e durante un Consiglio dei ministri due volte sospeso e poi terminato oltre la mezzanotte, M5s e Lega trovano l’escamotage giuridico per tentare almeno di rinviare la faida. Certo, non basta per sbloccare lo stallo sulla Riforma penale, approvata soltanto ‘salvo intese’. Né per ...

La Lega promuove la Riforma della giustizia civile e boccia quella del processo penale : La riforma nel processo civile va bene, quella del processo penale no. E' tranchant il giudizio della Lega dopo 9 ore di Consiglio dei ministri. Per il partito di via Bellerio il testo della riforma sul processo civile è da riscrivere. Dunque nonostante la volontà di andare avanti e l'intenzione di procedere nel confronto tra i due partiti che hanno contratto il programma di governo non c'è ancora accordo in tema di giustizia. ...

Lite 5S-Lega di 9 ore sulla Giustizia La Riforma Bonafede parte a metà : Il nodo, sulla carta, è quello del processo penale. Anche se dopo aver trovato un'intesa su quello civile e sulla riforma del Csm, la Lega parla di testo totalmente "da riscrivere". Non bastano otto ore di confronto e un Consiglio dei ministri fiume fra M5s e Lega per accendere il disco verde sul ridisegno del sistema Giustizia da parte del ministro grillino Alfonso Bonafede Segui su affaritaliani.it

Otto ore di battaglia sulla Riforma della giustizia che passa "salvo intese". Scontro sulla prescrizione : È passata la mezzanotte. Dopo Otto ore di battaglia sulla giustizia, il ministro Alfonso Bonafede lascia palazzo Chigi con aria distrutta e arrabbiata come non mai. La stanchezza è tale che davanti alle telecamere comunica che la riforma sul processo penale non è stata approvata. In realtà si è sbagliato. La confusione, in questa giornata di lotta tra i gialloverdi, ha preso il sopravvento e il titolare di via ...

Giustizia - scontro in Cdm. Sì a processo civile e Riforma Csm «salvo intese» - stallo sul penale : A Palazzo Chigi è terminato poco dopo mezzanotte il Consiglio dei ministri che doveva affrontare il testo del ddl di riforma della Giustizia, presentato dal ministro Alfonso...