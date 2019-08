Rifiuti | ritardi vasca Bellolampo | ‘Regione paghi costi conferimento fuori Palermo’

Nucleare - dal deposito nazionale dei Rifiuti alla messa in sicurezza dei siti esistenti : tutti i ritardi dell’Italia (pagati dai cittadini) : L’Italia continua a pagare per i suoi ritardi. E rischia di sborsare sempre di più. Ai quasi quattro miliardi spesi in vent’anni (e pagati in bolletta) perché i reattori rimanessero dove erano, si aggiungono non solo i ritardi nell’iter per la realizzazione del deposito nazionale, ma anche quelli per la messa in sicurezza dei siti già esistenti. Dopo che la Corte di giustizia Ue ha accolto il ricorso della Commissione europea contro l’Italia per ...