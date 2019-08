Repubblica | Icardi conteso tra Napoli e Roma

Repubblica : La Roma pensa a Icardi : 30 milioni più il cartellino di Dzeko : La telenovela Icardi si arricchisce di un colpo di scena. Al tavolo delle trattative per l’argentino torna la Roma. Lo scrive oggi Repubblica. L’intenzione dei giallorossi è di portare Mauro in squadra in cambio di 30 milioni più il cartellino di Dzeko, valutato 20 milioni. Un’operazione da 50 milioni, più 5 netti all’anno d’ingaggio per Icardi. “Materialmente la proposta non s’è ancora concretizzata perché il club di Pallotta ...

Repubblica : De Laurentiis offre 7 milioni a Icardi : Juve sempre in vantaggio per Icardi, ma il Napoli c’è. Secondo l’edizione milanese di Repubblica ci sarebbero anche le cifre proposte a Wanda Nara Nelle scorse settimane gli avrebbe (anche se lo nega) promesso un contratto da 7 milioni netti a stagione. Il vantaggio del Napoli sarebbe la certezza per l’argentino di avere un ruolo di primo piano, non essendoci l’affollamento di reparto che hanno invece i bianconeri e ...

Repubblica : Icardi aspetta un’offerta ufficiale di De Laurentiis : Nella guerra di mercato che si è aperta tra Inter e Juve per Mauro Icardi, vede sempre più prepotente l’inserimento del Napoli che tenta addirittura il sorpasso. Icardi – De Laurentiis Repubblica titola infatti che Mauro avrebbe addirittura aperto all’ipotesi di un suo trasferimento in azzurro. Certo è che i contatto tra Wanda Nara e il Napoli ci sono da tempo, con un accordo per 7 milioni a stagione. Ma De Laurentiis non ha ...