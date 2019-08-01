Regione Lazio | boom domande iscrizione scuola cinema ‘Gian Maria Volonté’

BarillariM5S : LA REGIONE LAZIO NON ESCE DAL COMMISSARIAMENTO DELLA SANITA' Zingaretti corre da Conte, ma è il consiglio dei Minis… - BarillariM5S : GUARDATE QUESTO VIDEO. NESSUN altro vi racconta la verità su zingaretti ed il suo buco di 890 milioni di euro nella… - BarillariM5S : @nzingaretti Ti lamenti quando litigano, ti lamenti quando fanno pace. Rosicare 24 ore su 24 non ti fa bene. Peccat… -
Dalla Rete Google NewsDaga e Lorenzoni (M5S): "Decisione scaturita dalle irresponsabilità delle regione Lazio e Umbria" - Tuscia Web
Daga e Lorenzoni (M5S): "Decisione scaturita dalle irresponsabilità delle regione Lazio e Umbria" Tuscia Web
Roma – Riceviamo e pubblichiamo – In merito all'€™impianto pilota di sperimentazione per la ricerca di risorse geotermiche di Castel Giorgio, a cui sindaci ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 01-08-2019 ore 12 : 30 : Viabilità 1 AGOSTO 2019 ORE 12:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER NOMENTANA E A24, MENTRE, IN CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA TRA LA VIA DEL MARE E LA LAURENTINA E TRA L’ARDEATINA E LA DIRAMAZIONE Roma-SUD; SULLA FLAMINIA TRAFFICO INTENSO TRA L’ALLACCIO COL RACCORDO E VIA DI GROTTAROSSA IN DIREZIONE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 01-08-2019 ore 11 : 30 : Viabilità 1 AGOSTO 2019 ORE 11:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI RALLENTA IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER NOMENTANA E TIBURTINA E, PROSEGUENDO, TRA LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’A1 E L’APPIA; MENTRE, IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI TRA LA VIA DEL MARE E LA PONTINA; ANCORA CODE SULLA FLAMINIA TRA PRIMA PORTA E VIA DI GROTTAROSSA IN DIREZIONE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 01-08-2019 ore 10 : 30 : Viabilità 1 AGOSTO 2019 ORE 10:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE PROVOCA CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER NOMENTANA E TIBURTINA. SEMPRE IN INTERNA TRAFFICO INTENSO TRA LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’A1 E L’ARDEATINA; MENTRE, IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI TRA LA VIA DEL MARE E LA PONTINA; PERMANGONO INVECE CODE SULLA FLAMINIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 01-08-2019 ore 09 : 45 : Viabilità 1 AGOSTO 2019 ORE 09:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA CASILINA E L’ARDEATINA, MENTRE, IN ESTERNA, RALLENTAMENTI TRA LA A91 E LA VIA DEL MARE; SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA; CODE POI SUL TRATTO INTERNO DELLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 01-08-2019 ore 09 : 15 : Viabilità 1 AGOSTO 2019 ORE 08:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’AUTOSTRADA A1 E L’ARDEATINA, MENTRE, IN ESTERNA, RALLENTAMENTI TRA LE USICTE PER LA A91 E LA LAURENTINA E, PROSEGUENDO, TRA CASILINA E A24; SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA AL MOMENTO TRA PORTONACCIO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 01-08-2019 ore 08 : 45 : Viabilità 1 AGOSTO 2019 ORE 08:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’AUTOSTRADA A1 E L’ARDEATINA, MENTRE, IN ESTERNA, RALLENTAMENTI TRA LE USICTE PER LA A91 E LA LAURENTINA E, PROSEGUENDO, TRA CASILINA E A24; SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA AL MOMENTO TRA PORTONACCIO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 01-08-2019 ore 08 : 15 : Viabilità 1 AGOSTO 2019 ORE 07:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO COL PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO IN AUMENTO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’AUTOSTRADA A1 E L’APPIA; SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO RALLENTATO NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA DI TOR CERVARA E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA; RALLENTAMENTI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 01-08-2019 ore 07 : 30 : Viabilità 1 AGOSTO 2019 ORE 07:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO COL PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO IN AUMENTO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’AUTOSTRADA A1 E L’APPIA; SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO RALLENTATO NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA DI TOR CERVARA E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA; RALLENTAMENTI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 31-07-2019 ore 20 : 30 : Viabilità 31 LUGLIO 2019 ORE 20.20 GINA PANDOLFO BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO A Roma SUL RACCORDO ANULARE IL TRAFFICO E’ IN LENTA DIMINUIZIONE RALLENTAMENTI IN ESTERNA TRA GLI SVINCOLI PONTINA E APPIA IN INTERNA CODE TRA VIA DEL MARE E Roma-FIUMICINO CODE SULLA CRISTOFORO COLOMBO DA VIA DI ACILIA A VIA DI MALAFEDE, IN DIREZIONE OSTIA SULLA VIA LITORANEA, RALLENTAMNETI TRA CAMPO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 31-07-2019 ore 19 : 45 : Viabilità 31 LUGLIO 2019 ORE 19.20 GINA PANDOLFO BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DALL’AURELIA RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO TRA CIVITAVECCHIA E SANTA MARINELLA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SEMPRE SULLA VIA AURELIA CODE DA TORRIMPIETRA A PALIDORO, VERSO CIVITAVECCHIA ALTRI RALLENTAMENTI INTERESSANO LA VIA LITORANEA DAL LIDO DO CASTEL FUSANO A COLLE ROMITO, NEI DUE SENSI DI MARCIA PROSEGUIAMO IL NOSTRO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 31-07-2019 ore 19 : 15 : Viabilità 31 LUGLIO 2019 ORE 18.20 GINA PANDOLFO BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN A1 SULLA DIRETTRICE FIRENZE-Roma, SPENTO L’INCENDIO SULLO SPARTITRAFFICO, PERMANGON DEI RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI ORTE, IN DIREZIONE Roma ANDIAMO SULL’AURELIA CODE QUI PER TRAFFICO INTENSO, ALL’ALTEZZA DI SANTA MARINELLA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI ALTRE CODE ALL’ALTEZZA DI PALIDORO, IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA A Roma, SUL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 31-07-2019 ore 18 : 45 : Viabilità 31 LUGLIO 2019 ORE 18.20 GINA PANDOLFO BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN A1 SULLA DIRETTRICE FIRENZE-Roma, SPENTO L’INCENDIO SULLO SPARTITRAFFICO, PERMANGON DEI RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI ORTE, IN DIREZIONE Roma ANDIAMO SULL’AURELIA CODE QUI PER TRAFFICO INTENSO, ALL’ALTEZZA DI SANTA MARINELLA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI ALTRE CODE ALL’ALTEZZA DI PALIDORO, IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA A Roma, SUL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 31-07-2019 ore 18 : 15 : Viabilità 31 LUGLIO 2019 ORE 17.20 GINA PANDOLFO BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PRUDENZA PER CHI E’ IN VIAGGIO SULLA A1 FIRENZE-Roma PER L’INCENDIO CHE E’ DIVAMPATO SULLO SPARTITRAFFICO SIAMO TRA ATTIGLIANO E ORTE ORA IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN ESTERNA TRA GLI SVINCOLI Roma-FIUMICINO E DIRAMAZIONE Roma SUD CODE IN INTERNA TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA A SEGUIRE TRA NOMENTANA E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 31-07-2019 ore 17 : 45 : Viabilità 31 LUGLIO 2019 ORE 17.20 GINA PANDOLFO BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PRUDENZA PER CHI E’ IN VIAGGIO SULLA A1 FIRENZE-Roma PER L’INCENDIO CHE E’ DIVAMPATO SULLO SPARTITRAFFICO SIAMO TRA ATTIGLIANO E ORTE ORA IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN ESTERNA TRA GLI SVINCOLI Roma-FIUMICINO E DIRAMAZIONE Roma SUD CODE IN INTERNA TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA A SEGUIRE TRA NOMENTANA E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 31-07-2019 ore 17 : 15 : Viabilità 31 LUGLIO 2019 ORE 16.20 GINA PANDOLFO BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN ESTERNA TRA GLI SVINCOLI LAURENTINA E APPIA SULLA Roma-FIUMICINO CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO IN DIREZIONE DELLO STESSO ALTRE CODE SULLA VIA PONTINA TRA CASTEL RomaNO E CASTEL DI DECIMA, VERSO Roma RICORDIAMO CHE SULLA 28 TREVI-FILETTINO SONO PRESENTI DELLE RIDUZIONI DI CARREGGIATA IN ...