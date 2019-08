Reggio Calabria | filippino decapita proprietaria tabaccheria | Non vinco per colpa

'Ndrangheta - blitz contro cosca Libri a Reggio Calabria : 17 arresti : 'Ndrangheta, blitz contro cosca Libri a Reggio Calabria: 17 arresti I politici Romeo e Nicolò tra le 17 persone finite in carcere e ai domiciliari. Sono stati sospesi dai partiti. Coinvolto pure Francesco Berna, presidente Ance Calabria. Il clan, secondo gli investigatori, avrebbe gestito un bacino di voti durante le Regionali del ...

Reggio Calabria : tabaccaia uccisa con una mannaia - l'assassino è un giocatore abituale : Svolta nell’omicidio di Mariella Rota, la tabaccaia di 66 anni uccisa ieri a Reggio Calabria nell’androne del palazzo in cui abitava e dal quale si accedeva direttamente alla sua attività. A compiere il delitto sarebbe stato un cliente abituale dell’anziana. In quella tabaccheria l’assassino era di casa, per la sua passione per il gioco del Lotto. In base alle indagini la tabaccaia avrebbe sorpreso l’uomo mentre stava cercando di entrare ...

Reggio Calabria - sequestrate 1800 piante di cannabis : le innaffiavano grazie all’allaccio abusivo alla rete del Comune : Una piantagione di cannabis occultata all’interno di un fitto canneto che, in alcuni punti raggiungeva i 5 metri di altezza ed era particolarmente difficile da raggiungere anche a piedi. E un ingegnoso e automatizzato impianto idrico di irrigazione a goccia, costituito da 2 chilometri di tubi in pvc, abusivamente allacciato alle tubazioni della fornitura dell’acqua potabile comunale. È quanto ha scoperto la Guardia di Finanza a ...

Reggio Calabria - fermato il presunto assassino della tabaccaia : è un ludopatico che credeva di essere stato truffato dalla donna : È stata uccisa da un cliente ludopatico che credeva di essere stato truffato. È stato quindi un omicidio volontario e premeditato quello di Mariella Rota, la tabaccaia di 66 anni assassinata a colpi di mannaia martedì a Reggio Calabria. Sono stati gli investigatori della Squadra Mobile, coordinati dalla Procura, a risalire al movente dell’omicidio dopo aver fermato il presunto assassino, Billi Jay Sicat, di 43 anni, di origini filippine, ...

Reggio Calabria - l’inchiesta sulla cosca Libri. L’ex politico su Nicolò (FdI) : “Ha vinto con i voti di quelli che hanno sotterrato suo padre” : “Sai qual è la differenza tra me e Riina? Che Riina li squaglia, li squaglia nell’acido, io me li porto a Cannavò, ho una ‘livara’ (albero di ulivo, ndr), li appendo là con una corda e una scimitarra. Ogni tanto gli taglio un pezzo e gli metto al cane. Questa è la differenza tra me e coso”. A parlare è il medico odontoiatra Giuseppe Tortorella, L’ex consigliere e assessore comunale di Reggio Calabria che, abbandonata la politica attiva diversi ...

Onde gravitazionali : al Museo Archeologico di Reggio Calabria un evento del Planetarium Pythagoras con l’astrofisica Mary Tringali : Il Planetarium Pythagoras torna sul terrazzo panoramico del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, in occasione delle aperture serali dell’Ente. Giovedì 1 agosto alle ore 21.00, infatti, Mary Tringali, astrofisica, terrà una conferenza dal titolo: “Onde gravitazionali: cosa sono, esattamente, questi segnali, e perché sono tanto importanti da valere un Nobel? Come si rilevano, e che cosa possono aiutarci a scoprire queste ...

