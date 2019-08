Reazione a Catena | i Ferri Corti crollano Sprizzosi nuovi campioni

Reazione a Catena : i Ferri Corti fanno scappare i Sardi in Alto : Reazione a Catena con Marco Liorni: i Sardi in Alto sconfitti dai Ferri Corti, nuovi campioni E’ già finita l’esperienza dei Sardi in Alto a Reazione a Catena: campioni in carica solo da ieri, Paolo, Enrico e Claudia, provenienti dalla Sardegna, come il nome da loro scelto lascia intendere, oggi non sono riusciti a difendere il titolo, venendo sconfitti dai Ferri Corti, nuovi campioni. Si chiamano Alessandro, Andrea e Marco i Ferri ...

Reazione a Catena : disastro per le Non ho l’età contro i Sardi in Alto : Reazione a Catena, le Non ho l’età crollano all’intesa vincente: i Sardi in Alto sono i nuovi campioni E’ finita male, molto male, è innegabile, la puntata di Reazione a Catena di oggi, giovedì 25 luglio 2019, per le Non ho l’età, campioni in carica da qualche giorno: Elisabetta, Silvia e Serena, pur dovendo superare solo i 7 punti (relativamente pochi) per mantenere il loro titolo di campioni, hanno giocato male ...

Reazione a Catena - Marco Liorni : “Non escludo che in futuro…” : Marco Liorni racconta: “Grace mamma? Sarebbe bellissimo!” Si è raccontato con una lunga intervista rilasciata per il settimanale Tv Sorrisi e Canzoni Marco Liorni, attualmente alla conduzione di Reazione a Catena, non parlando, però, del suo lavoro, bensì del suo rapporto con Grace, una femmina di pastore tedesco, entrata ormai a far parte della sua famiglia a tutti gli effetti. A tal proposito, per rispondere alla domanda relativa ...

Reazione a Catena - addio ai Giù per Su : le Tre Torri nuovi campioni : Marco Liorni saluta i Giù per Su, eliminati a Reazione a Catena: “Ragazzi meravigliosi!” E’ già finita l’esperienza dei Giù per Su a Reazione a Catena: Giulia, Giuseppe e Raffaele, campioni dopo i Tre Forcellini, nella puntata di oggi, venerdì 19 luglio 2019, sono stati infatti battuti dalle Tre Torri, nuovi campioni in carica. Quasi una settimana di partecipazione, quindi, per i Giù per Su, arrivati domenica scorsa ...

Marco Liorni : “A Reazione a Catena una gioventù bella e capace” : Reazione a Catena: Marco Liorni parla del successo del quiz di Raiuno Scommessa vinta per Marco Liorni che, per la prima volta nella sua carriera, si sta cimentando con la conduzione di un quiz: Reazione a Catena su Rai1. Il preserale della rete ammiraglia Rai sta ottenendo ottimi risultati di ascolto. Marco Liorni, intervistato dal settimanale Vero, ha tracciato il bilancio di queste prime settimane di Reazione a Catena. Il conduttore è ...

Reazione a Catena - i Giù per Su : tensione durante l’intesa vincente : I Giù per Su si confermano campioni di Reazione a Catena, ma tremano all’intesa vincente Non è stata sicuramente l’intesa vincente migliore per i Giù per Su quella della puntata di Reazione a Catena di oggi, giovedì 18 luglio 2019: Giulia, Giuseppe e Raffaele, campioni del quiz condotto da Marco Liorni da domenica scorsa, nel penultimo gioco hanno infatti incontrato un po’ di difficoltà, commettendo diversi errori e ...

Reazione a Catena - eliminati I Tre Forcellini : i supercampioni lasciano il programma dopo 24 puntate e 300mila euro vinti : FQ Magazine Uccide la sua fidanzata 17enne e posta la foto del cadavere su diversi social dopo 24 puntate e 300 mila euro vinti sono stati eliminati I Tre Forcellini, i supercampioni di Reazione a Catena. Il pubblico del quiz preserale di Rai1 condotto da Marco Liorni ha dovuto quindi salutare domenica 14 luglio i tre studenti universitari di Padova, Simone, ...

Reazione a Catena : I Tre Forcellini sono stati eliminati : I 3 Forcellini È giunta l’ora di tornare a casa per I Tre Forcellini. Il trio – campione in carica da diverse settimane a Reazione a Catena – è stato eliminato durante la puntata di stasera del game show di Rai1. A battere Alessandro, Simone e Gianluca sono stati I Giù per Su, tre studenti fuorisede al Nord. Raffaele, Giulia e Giuseppe nel gioco determinante dell’Intesa Vincente sono riusciti a indovinare ben 15 parole a ...

Reazione a Catena - Tre Forcellini eliminati : panico all’intesa vincente : Marco Liorni saluta i Tre Forcellini, ex campioni di Reazione a Catena: “Mi dispiace” Momenti di panico per i Tre Forcellini, ormai ex campioni di Reazione a Catena, nella puntata di oggi, domenica 14 luglio 2019: durante l’intesa vincente Simone, Alessandro e Gianluca, a pochi secondi dallo scadere del tempo, hanno infatti dovuto giocare i due raddoppi uno dopo l’altro, per cercare di raggiungere almeno il pareggio con ...

Marco Liorni a TvBlog : "Contento di Reazione a Catena - stiamo lavorando ad alcune novità per Italia sì" (video) : Reazione a Catena, Italia Sì e un auspicio per il futuro: di tutto questo ha parlato Marco Liorni, intervistato ieri da TvBlog in occasione dei palinsesti Rai 2019-20.Marco Liorni benvenuto su TvBlog. Iniziamo con un bilancio della tua esperienza a Reazione a Catena, dopo un mese...prosegui la letturaMarco Liorni a TvBlog: "Contento di Reazione a Catena, stiamo lavorando ad alcune novità per Italia sì" (video) pubblicato su TvBlog.it 10 luglio ...

Reazione a Catena - Tre Forcellini : “Ecco come useremo i soldi vinti” : I Tre Forcellini, campioni di Reazione a Catena, svelano cosa faranno con i soldi che hanno vinto Si sono raccontati con una breve intervista rilasciata per il settimanale Tv Sorrisi e Canzoni i Tre Forcellini, campioni in carica a Reazione a Catena dal 20 giugno scorso. Nell’articolo a loro dedicato, sono riportate le dichiarazioni che hanno rilasciato in merito all’uso che faranno dei soldi vinti a Reazione a Catena, con Marco ...

Gabriele Corsi su Reazione a Catena : “E’ stato un epilogo particolare” : Reazione a Catena: la frecciatina di Gabriele Corsi alla Rai Reazione a Catena, il quiz di Raiuno che va in onda tutta l’estate dal lunedì al venerdì alle 18:50, quest’anno è condotto per la prima volta da Marco Liorni. Il presentatore di Italia Sì ha preso il posto di Gabriele Corsi che non è stato confermato alla guida del preserale. Corsi, intervistato dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, ha lanciato, a tal proposito, una ...

Gabriele Corsi : "Fuori da Reazione a catena - nella Rai del cambiamento l'unico cambiato sono stato io" : Intervistato dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni per lanciare il suo ritorno su Nove (dopo Ninja Warrior Italia) con Deal with it - Stai al gioco, un nuovo programma al via in autunno che promette di essere un mix tra Candid camera, Spie al ristorante e un quiz itinerante, Gabriele Corsi ha parlato anche di Reazione a catena. Il componente del Trio Medusa, infatti, dopo solo una stagione al timone del game show estivo di Rai1, non è stato ...

Reazione a Catena leader negli ascolti. Liorni : “Bella soddisfazione” : Reazione a Catena leader nella sua fascia oraria. Liorni commenta gli ascolti Quello di Reazione a Catena è un successo senza fine. Un game show che rinfresca la mente e fa divertire il pubblico che soprattutto in estate ha bisogno di allegria e di staccare la spina. Marco Liorni si è rivelato essere il perfetto erede di Amadeus e in molti, per via del suo essere un galantuomo e un professionista serio del mondo dello spettacolo, lo paragonano ...