Real Madrid – Bale gioca a golf | Zidane sincero | “comportamento poco professionale? Ecco

Bale-Real Madrid - alta tensione : le rivelazioni della stampa spagnola : Rottura definitiva tra Bale e l’allenatore Zinedine Zidane, nelle ultime ore sono arrivate rivelazioni da parte della stampa spagnola, il gallese è stato ‘beccato’ a giocare a golf a Boadilla, vicino Madrid, mentre la sua squadra perdeva l’ennesima amichevole pre-stagionale. Ecco le dichiarazioni del tecnico francese: “spero che si sia allenato li’, noi siamo qui e pensiamo alla squadra – ha detto ...

Amichevoli internazionali - Benzema trascina il Real Madrid : il Liverpool si riscatta [FOTO] : Si sono giocate due partite di lusso in campo internazionale. Vittoria per il Real Madrid che ha superato il l Fenerbahce 5-3 a Monaco di Baviera nel match valido per l’Audi Cup. Per la squadra di Zinedine Zidane a segno Benzema, autore di una tripletta, Nacho e Mariano. Le reti dei turchi sono state siglate da Rodrigues, che ha sbloccato il match, Dirar e Tufan. Torna a sorridere il Liverpool dopo la pesante sconfitta contro il ...

Real Madrid - Zidane freddo su James Rodriguez : “Se mi piacerebbe una sua permanenza?” : Real Madrid, Zidane freddo su James Rodriguez: Real Madrid, Zidane freddo su James Rodriguez. Il fantasista colombiano rischia di diventare il pomo della discordia all’ interno della galassia blancos. Tornato dalle vacanze, l’ obiettivo del Napoli è stato reintegrato in gruppo. A favorire la scelta del club madrileno, l’ infortunio subito da Asensio e la prevista partenza di Bale (poi rimasto, ma sempre sul mercato). La ...

Il Real Madrid perde ancora. Stavolta contro il Tottenham : Un’altra amichevole persa per il Real Madrid. Dopo la sonora sconfitta contro l’Atletico, Stavolta i Blancos escono sconfitti dall’amichevole contro il Tottenham, che ha battuto la squadra spagnola per 0-1 nella sfida di Audi Cup. A decidere il match il gol di Harry Kane a metà del primo tempo, dopo un brutto errore di Marcelo che ha regalato la palla al bomber. Il cammino del Real Madrid nella fase di precampionato diventa ...

Audi Cup - Real Madrid ancora KO : Kane lancia il Tottenham in finale [FOTO] : ancora una sconfitta per il Real Madrid, seppur non pesante come quella nel derby contro l’Atletico di qualche sera fa. I blancos vengono stoppati di misura (1-0) dal Tottenham nella gara valida per la semifinale di Audi Cup. Il marcatore? Manco a dirlo, Harry Kane, che lancia gli Spurs in finale con una rete al 22′. Adesso gli inglesi attenderanno la vincente della sfida di stasera tra Bayern Monaco e Fenerbahce. In alto la ...

Roma-Real Madrid - amichevole di lusso l’11 agosto all’Olimpico : si scende in campo per l’ambiente : amichevole di lusso l’11 agosto all’Olimpico tra Roma e Real Madrid. E’ la stessa società giallorossa ad annunciarlo attraverso un comunicato sul sito ufficiale. Eccolo integralmente. Per la Roma sarà la nona uscita stagionale dopo le cinque gare di allenamento già svolte a Trigoria e le tre amichevoli che disputerà nei prossimi giorni contro Perugia, Lille e Athletic Bilbao. Per il Real Madrid sarà invece l’ultima gara ...

