Razzismo sul treno Milano-Verona | Negro del ca**o | fammi vedere il biglietto

(Di giovedì 1 agosto 2019) Il governo gialloverde si ostina a negare la deriva razzista in cui l'Italia sta sprofondando sempre più velocemente, in parte perchè fomentata anche dai continui commenti ed attacchi che arrivano proprio dai vertici del governo di Giuseppe Conte, ma la quotidianità in cui viviamo ci restituisce un'immagine ben diverse di quella promossa da Matteo Salvini & co.L'ultimo gravissimo episodio documentato si è verificato a bordo di unlungo la linea, dove un passeggero italiano si è accanito contro un passeggero di colore e lo ha ripetutamente accusato di non aver pagato ildel, sentendo quindi in diritto di verificare la regolarità di quel viaggio, senza averne ovviamente alcuna autorità.A documentare l'accaduto è stata una giovane passeggera, la 24enne Delia Piavani, che ha prontamente diffuso il video su Facebook:Sento che un uomo tra insulti ...

