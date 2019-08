Rammstein | bacio fra i chitarristi durante il concerto di Mosca per sfidare il governo

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 1 agosto 2019)il loro tour in terra russa, i tedeschihanno voluto compiere un gesto di protesta contro il movimento contrario ai diritti LGBT presente nel paese russo: i duesi sono scambiati unin occasione deldello scorso 30 luglio presso lo stadio Luzhniki di. Dopo il recentein terra polacca continuano quindi anche in Russia i gesti a difesa della comunità LGBT da parte della band tedesca. ...

Trenchap : RT @fabiogalli61: Un altro concerto contro l’omofobia per i tedeschi Rammstein. Dopo le bandiere rainbow in Polonia, il bacio gay nel cuor… - fabiogalli61 : Un altro concerto contro l’omofobia per i tedeschi Rammstein. Dopo le bandiere rainbow in Polonia, il bacio gay ne… - ziamseyes : RT @TempoDiDiritti: Un bacio in faccia a #Putin! I #Rammstein di nuovo a sostegno della comunità #LGBT e stavolta in #Russia. https://t.co… -