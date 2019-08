Rally Finlandia 2019 | Thierry Neuville inizia con il piede giusto | da domani si fa sul

Fonte : oasport

(Di giovedì 1 agosto 2019) Ha preso ufficialmente il via la 69esima edizione deldi. Il Mondialetorna con il consueto appuntamento sugli sterrati finnici e lo fa con una prima giornata che ha permesso ai protagonisti di togliersi la ruggine di dosso. Dopo il consueto esordio rappresentato dallo shakedown di Vesala (4.26 chilometri) disputato nel corso della mattinata, con il successo di Ott Tanak sue Craig Breen, si èto a fare sul serio nel tardo pomeriggio con la SS1 Harju 1 di 2.31 chilometri. Il miglior tempo lo ha fissato il belga(Hyundai i20) in 1:47.3, chiudendo con 7 decimi sull’estone Ott Tanak (Toyota Yaris) e 1.2 secondi sul britannico Kris Meeke (Toyota Yaris). Quarta posizione per il francese Sebastien Ogier (Citroen C3) che, dopo avere annunciato il ritiro al termine della stagione 2020, ha accusato 1.3 dalla vetta. Quinta ...

