Rai | Simona Ventura sbaraglia le rivali | condurrà La Domenica Ventura

La Casa di Carta - speciale di Rai 2 con Simona Ventura : «Ma tornatevene in Spagna» – Video : Simona Ventura - La Casa di Carta Netflix continua a strizzare l’occhio alla tv generalista per promuovere le proprie serie tv. Dopo aver ‘intasato’ Italia 1 per lanciare Stranger Things, tocca ora a Rai 2, con protagonista Simona Ventura in uno speciale dedicato alla terza stagione de La Casa di Carta, da oggi disponibile sulla piattaforma di streaming. La conduttrice incontra i protagonisti de La Casa de Papel 3 (questo il ...

Speciale di Rai2 con Simona Ventura su La Casa di Carta - il 19 luglio anche la Rai si piega a Netflix : Nel giorno dell'uscita della terza stagione, arriva uno Speciale di Rai2 con Simona Ventura su La Casa di Carta, in onda il 19 luglio in seconda serata a partire dalle 23.00. In mezz'ora la conduttrice farà un'incursione nel mondo de La Casa de Papel, il successo di Alex Pina che ha appena debuttato su Netflix coi nuovi episodi della terza stagione, probabilmente con interviste al cast approdato a Milano il 17 luglio. Dopo il promo ...

La Casa di Carta 3 - su Raidue arriva lo speciale con Simona (Fuerte) Ventura - Video : Prosegue l'interazione tra tv generalista e Netflix, che ha davvero rotto gli indugi in questo mese per riuscire a farsi conoscere anche a quel pubblico (ormai veramente ridotto, però) estraneo alle nuove modalità di fruizione dei nuovi media. Ad inizio luglio era toccato ad Italia 1 ed a Stranger Things, oggi tocca a Raidue. Al centro, un'altra serie che fa da pezzo forte del catalogo della piattaforma, ovvero La Casa di Carta.Per quei pochi ...

Rai - Simona Ventura incontenibile : quale storico format Carlo Freccero rispolvera per lei : Simona Ventura sarà la regina di Raidue. Come ai tempi d'oro. L’indiscrezione, lanciata da Blogo, vedrebbe Simona Ventura conduttrice sia di Music Farm che di The Voice Of Italy che potrebbe tornare con una settima stagione nella tarda primavera del 2020. Ad avvalorare l’ipotesi del ritorno di Mu

Palinsesti Rai2 2019/20 : Simona Ventura verso Music Farm? : Simona Ventura regina di Rai2: condurrà anche Music Farm? Questa mattina il blog TvBlog.it ha lanciato un’incredibile indiscrezione che ha acceso immediatamente gli animi sui social. Di cosa si tratta? In pratica pare che Simona Ventura condurrà la prossima edizione di Music Farm su Rai Due. Il programma, sempre in base a quanto riportato dal portale televisivo, dovrebbe andare in onda nel 2020. Al momento della presentazione dei ...

Music Farm da Canale 5 a Rai 2 : conduce Simona Ventura? : Simona Ventura condurrà Music Farm su Rai 2? Le indiscrezioni Simona Ventura, tornata in casa Rai dopo la parentesi Mediaset, si appresta a diventare il volto di punta del secondo Canale nella prossima stagione televisiva. Dopo il buon riscontro dell’ultima edizione di The Voice of Italy, la presentatrice potrebbe essere al timone di una nuovissima edizione […] L'articolo Music Farm da Canale 5 a Rai 2: conduce Simona Ventura? ...

I retroscena di Blogo : Simona Ventura regina di Rai2 - fra la domenica - il Collegio - The Voice e...Music farm : Si annuncia una stagione televisiva di gran spolvero per Simona Ventura che si appresta a diventare la vera mattatrice di Rai2. Carlo Freccero le ha riservato tutta una serie di appuntamenti sulla sua rete che la faranno diventare -di fatto- la regina della programmazione televisiva del suo canale.Partiamo da The Voice che l'ha vista mattatrice di una nuovissima edizione in questa primavera appena passata e che tornerà con una nuova serie nel ...

Simona Ventura sostituirà Magalli e Adriana Volpe in Rai : Simona Ventura sostituirà Giancarlo Magalli e Adriana Volpe in alcuni programmi Rai. Dopo il successo di Temptation Island Vip, che ha dimostrato ancora una volta il suo talento, Super Simo ha ricevuto dall’azienda di viale Mazzini una proposta che non poteva rifiutare ed è approdata a The Voice of Italy. La conduttrice è riuscita nell’impresa di risollevare le sorti dello show e ora si prepara ad affrontare una nuova stagione televisiva. ...

Simona Ventura - rivoluzione sportiva in Rai : come frega Magalli - terremoto palinsesti : come anticipa il sito Davide Maggio, Simona Ventura sarà impegnata in due progetti la prossima stagione. Il primo è il Collegio, il docu-reality che segue passo dopo passo giovani italiani mentre vivono nei vestiti e nelle abitudini di epoche passate (il ruolo era stato ricoperto per tre anni da Gia

Simona Ventura raddoppia su Rai 2 : programma sportivo e Il Collegio : Simona Ventura torna a bomba su Rai 2: la conduttrice raddoppia gli impegni per la prossima stagione tv Manca poco e saranno resi noti anche i palinsesti Rai, dopo i già pubblicati palinsesti Mediaset. Simona Ventura è tornata solo quest’anno su Rai 2 con The Voice of Italy, ma la rete ha deciso di confermarla […] L'articolo Simona Ventura raddoppia su Rai 2: programma sportivo e Il Collegio proviene da Gossip e Tv.

Simona Ventura raddoppia : sostituirà Giancarlo Magalli su Rai2 : Giancarlo Magalli sostituito da Simona Ventura a Il Collegio? L’indiscrezione Poco fa il portale televisivo DavideMaggio.it ha riportato un’indiscrezione che ha già infiammato gli animi dei tantissimi telespettatori sui social. Di cosa si tratta? Simona Ventura, in base alle voci di corridoio raccolte dal noto blog Tv, pare che sostituirà Giancarlo Magalli come voce narrante della prossima edizione de Il Collegio. Difatti, come molti ...

Simona Ventura : "Torno a Quelli che il calcio? No comment. Riporterò reality in Rai (non L'Isola)" : Intervistata dal sito Gay.it, Simona Ventura ha detto di credere che riuscirà a riportare in Rai i reality, come aveva auspicato nelle scorse settimane:Credo di sì e sono certa che i reality, in Rai, possano avere ancora grandi occasioni. Cosa vuole che le dica? Magari accadrà tutto prima di quello che il pubblico da casa può pensare.prosegui la letturaSimona Ventura: "Torno a Quelli che il calcio? No comment. Riporterò reality in Rai (non ...