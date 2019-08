Rafael Leao è ufficialmente del Milan | contratto di cinque anni | ecco chi è il nuovo

CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Ufficiale l'acquisto di Rafael Leao - ultime notizie - : CALCIOMERCATO MILAN NEWS. Visite mediche per Duarte, Ufficiale l'acquisto di Rafael Leao dal Lille: contratto quinquennale, ultime notizie,.

Milan - ufficiale Rafael Leao : le cifre dell’operazione : Milan Rafael Leao – «AC Milan (il Club) comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal LOSC Lille il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Rafael Alexandre da Concei?ão Leão. L’attaccante portoghese approda al Club rossonero a titolo definitivo, sottoscrivendo un contratto quinquennale». Con queste parole il club rossonero ha comunicato l’arrivo a titolo definitivo […] L'articolo Milan, ufficiale Rafael Leao: le ...

Calciomercato Milan - Rafael Leao è atterrato a Malpensa : domani le visite mediche : Calciomercato Milan – Il Milan ha piazzato un colpo importante per l’attacco, il calciatore Rafael Leao è atterrato nella tarda mattinata di oggi a Malpensa e nella giornata di domani sosterrà le visite mediche poi sarà un nuovo calciatore rossonero. Il portoghese è arrivato con un volo proveniente da Lisbona, investimento importante, il Milan ha versato nelle casse del Lille 35 milioni di euro e come parziale contropartita ...

Dalla Francia - Lille Marc Ingla : “Conversazioni aperte per Nicolas Pépé. Vari interessamenti per Rafael Leao…” : Il dg. del Lille parla dei due obiettivi del Napoli Quest’oggi c’è stata la conferenza stampa di presentazione di Leo Jardim, Show, Benjamin André e Virgiliu Postolachi al Lille. Presente anche il dg del club francese, Marc Ingla, che ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo i due obiettivi seguiti dal Napoli Nicolas Pépé e Rafael Leao: “Pépé ha appena finito la Coppa d’Africa, ora deve solo riposare un ...

Chi è Rafael Leao - l’attaccante seguito dalla Roma : Per molti è il ‘nuovo Mbappè’: Rafael Leao, 20enne rivelazione del Lille, ha stregato la Roma e non solo: il club francese chiede 40 milioni di euro.“powered by Goal”Una stagione da urlo nel sorprendente Lille che ha chiuso al secondo posto in Ligue 1: il 20enne Rafael Leao è con Nicolas Pepe uno dei giocatori maggiormente cresciuti nell’ultima stagione francese, a tal punto da scatenare l’interesse di numerosi ...

Calciomercato Juventus e Napoli : sfida per Rafael Leão : Duello tutto italiano tra Juventus e Napoli per Rafael Leão, attaccante 20enne del Lille considerato dagli addetti ai lavori il nuovo Kylian Mbappé.“powered by Goal”In Francia lo paragonano a Kylian Mbappé per caratteristiche tecniche e fisiche, confronto probabilmente un po’ azzardato ma non troppo: di Rafael Leão si sono accorti in molti, anche in Serie A.In Italia sono due i club che vorrebbero acquistarlo: Juventus e Napoli, che ...