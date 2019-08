Radio Marte – Chiariello | “Ancelotti stravede per il nuovo acquisto | non chiede più

Radio Marte – Calemme : “Il Real ha comunicato la decisione a James - De Laurentiis spera nel buon senso” : Nel corso della trasmissione Marte Sport Live, in onda su Radio Marte é intervenuto Mirko Calemme corrispondente italiano del quotidiano spagnolo AS. Le sue dichiarazioni : “Ieri il Real ha comunicato a James che non è più sul mercato. Poi, se qualcosa possa cambiare da qui a qualche giorno lo deciderà soltanto il presidente. Florentino Perez è molto arrabbiato per questo pre campionato del Real e quindi risulta ancora più difficile. La ...

Radio Marte – Icardi-Napoli - trattativa rallentata : il problema - i dettagli : Aggiornamenti trattativa Icardi-Napoli Il giornalista Raffaele Auriemma ai microfoni di Radio Marte ha rilasciato alcuni aggiornamenti riguardo la situazione relativa ad Icardi ed al mercato del Napoli: “Tra Wanda Nara e Giuntoli è sorto un piccolo problema. Si tratta di uno sponsor che ha personalmente Icardi con la Nike della durata di 10 anni. Di questi ne sono stati smaltiti soltanto quattro ed il calciatore non vorrebbe perdere i ...

Valentina Clemente a Radio Marte : “Con Ancelotti Pépé diverrebbe ancora più forte. Su Neymar…” : La giornalista Valentina Clemente è intervenuta ai microfoni di Radio Marte, ha parlato del possibile arrivo di Pépé al Napoli. Secondo Valentina Clemente, il Lille, cederà la punta nonostante la partecipazione alla prossima edizione della UEFA Champions League. Pépé “Pépé è uno destinato a partire a causa del salto di qualità (aumento del prezzo del cartellino, ndr) fatto dall’ivoriano, anche sei il Lille sarà in Champions. i ...

Radio Marte – Marolda : “Operazione James da 100 mln - dall’investimento non si ricaverebbe nulla - De Laurentiis non sbaglierá” : A Radio Marte, nel corso della trasmissione ‘Marte Sport Live’, è intervenuto il giornalista Ciccio Marolda, analizzando il momento del Napoli in questo calciomercato : “Tatticamente il Napoli quando non avrà il possesso di palla si disporrà con il 4-4-2, in fase di possesso e in attacco invece, giocherà col 4-2-3-1. Punta centrale? Se dovesse arrivare un calciatore di alto livello, gli azzurri farebbero sicuramente ...

Radio Marte – Ceccarini : “Decisiva la volontá di Icardi - per James bisogna cedere al Real - Pepé non impossibile ma…” : A Radio Marte, ai microfoni di ‘Marte Sport Live’, è intervenuto Niccolò Ceccarini, esperto di mercato e direttore di TMW Radio, ha parlato del calciomercato del Napoli. Le sue parole: “Icardi? bisogna capire le intenzioni del calciatore, può diventare una grande occasione a fine mercato. La Juve presenterá sicuramente un’offerta, il Napoli invece lavora a fari spenti, la priorità resta James Rodriguez. Pepé? Non é ...

Giordano a Radio Marte : “Nessuno spenderà tanti soldi per Icardi - le pretendenti aspettano il momento giusto” : Antonio Giordano, giornalista del Corriere dello Sport, é intervenuto ai microfoni di Marte Sport Live : “James è lì, sempre molto vicino al Napoli, ma il Napoli deve sborsare 42 milioni per questa operazione. Icardi? Siamo in presenza di un braccio di ferro forte che toglie tanto valore al calciatore. Chi lo prenderà, acquisterà un calciatore che l’Inter non vuole più e non c’è motivo per comprarlo ad una cifra fuori ...

Radio Marte – Il Napoli cerca una punta centrale : ADL ha contattato l’entourage di Lukaku - nel mirino anche…” : Mercato Napoli, Lukaku nel mirino azzurro Ultime notizie calcio Napoli di mercato. Oltre a Mauro Icardi e Duvan Zapata Giuntoli avrebbe sondato anche il terreno con l’entourage di Lukaku Il giornalista di Tuttosport Raffaele Auriemma ha rilasciato alcune notizie di mercato durante la trasmissione “Si gonfia la rete” in onda su Radio Marte. Ecco quanto ha dichiarato: “Il Napoli vuole prendere James Rodriguez e pure una ...

Loredana Simioli è morta di cancro/ La malattia e l'ultimo saluto di Radio Marte : Loredana Simioli è morta, ha perso la battaglia col cancro. Famosa per il ruolo di Mariarca a TeleGaribaldi aveva recitato in Reality di Matteo Garrone.

Radio Marte – Perillo : “James mi piace ma fossi nel Napoli…” : A Radio Marte nella trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Antonello Perillo, giornalista e curatore della rubrica nazionale del Tgr. “La cosa più semplice e ovvia per il Napoli è quella di trattenere i migliori e fare 2-3 acquisti per il salto di qualitá. fossi nel club, proverei a rinforzare l’attacco con una prima punta perchè il Napoli crea tanto, ma finalizza poco. James Rodriguez mi piace, ma non è una ...

Radio Marte – Caputi : “Manolas grande acquisto - il Napoli sta cambiando mentalitá” : Massimo Caputi noto giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte, analizzando il mercato e gli obiettivi del Napoli. Le sue dichiarazioni: ” Kostas Manolas sarà un giocatore del Napoli. La trattativa si chiuderà entro il 30 Giugno, perché la Roma ha bisogno di fare plusvalenze. Manolas è un difensore tra i più forti in circolazione, se proprio devo trovare un difetto dico che é molto scenico, quando subisce un fallo lo fa ...

Radio Marte – De Paul-Napoli : solo se parte un big… : Ultime notizie di mercato su De Paul La SSC Napoli è interessata da tempo a De Paul che questa stagione all’Udinese si è particolarmente distinto: 36 presenze in Serie A e 9 gol. A Radio Marte nel corso della trasmissione Si gonfia la rete, Raffaele Auriemma ha riaperto il discorso su Rodrigo De Paul dell’Udinese che interessa anche al Napoli. Queste le sue dichiarazioni: “Ora sono in Brasile a seguire la Copa America ...

Radio Marte – Ceci amico storico di Maradona : “Qualcuno si diverte a parlare della salute di Diego - la 10 a James? Facciamolo prima arrivare a Napoli” : Stefano Ceci, amico storico di Diego Armando Maradona è intervenuto nella corso di Marte Sport Live programma in onda sulle frequenze di Radio Marte, ha parlato di Diego Maradona e del possibile numero di maglia di James Rodriguez. Le sue dichiarazioni: “Diego ci ha abituato molto bene in campo e nel bene o nel male si parla sempre di lui. C’è chi scherza poi anche sulla salute di Diego, ma Maradona non soffre di alzheimer, sta bene. Al ...

Radio Marte – Zapata tornerebbe volentieri al Napoli - ma la società… : Auriemma su Zapata Il giornalista Raffaele Auriemma, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte rilasciando alcune dichiarazioni riguardo Zapata. Ecco quanto ha detto: “Zapata e Zuniga hanno tanti amici di cui mi fido, perché hanno sempre detto cose corrette e ci hanno anche permesso di fare qualche scoop come il rinnovo di contratto di Zuniga. Mi raccontano che per quanto riguarda Zapata non è ancora stata fatta nessuna offerta ...

Radio Marte - Veretout-Napoli : “Il giocatore è in città - ha chiesto all’ag. di mettere in stand-by altri club. Ultimatum di Giuntoli - spunta la data per chiudere…” : Trattativa Veretout-Napoli Il centrocampista , sarebbe ancora nel mirino del Napoli e, nonostante l’interesse concreto di altri club, potrebbe comunque finire in azzurro. Glii ultimi aggiornamenti sulla trattativa Veretout- Napoli. A parlarne è Raffaele Auriemma a Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete”. Il giornalista ha dato un’importante notizia sul futuro del giocatore francese assistito ...