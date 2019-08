Quarant' anni senza Ugo La Malfa | un' assenza che pesa

Renault - Quarant'anni di auto turbo - VIDEO : Unepoca vicina. Eppure così lontana. Quanti tasti ci sono sulla vostra auto? Ci scommetto: pochi. Sicuramente meno che sulla Renault 21 Baccara. Una vera regina del lusso formato anni 80, che dimostra quanto fossero agguerriti i francesi a quellepoca nel mondo delle grandi berline. E che aveva pulsanti ovunque. Sui sedili, di fianco ai sedili, intorno ai sedili. E poi sulla plancia, dove, oltre a una fitta pioggia di bottoni, cera unautoradio ...

Quarant’anni fa l’omicidio di Boris Giuliano : Palermo, 21 lug. – (Adnkronos) – E’ stato commemorato questa mattina a Palermo Giorgio Boris Giuliano, il capo della Squadra mobile di Palermo, ucciso dalla mafia al Bar Lux di via Francesco Paolo Di Blasi, il 21 luglio del 1979. Alle 9 c’è stata una deposizione delle corone di alloro a cui hanno partecipato il vicesindaco Fabio Giambrone, i vertici delle forze dell’ordine, oltre ai familiari tra cui il figlio ...

Quarant’anni fa fu ucciso Giorgio Ambrosoli : "Il culmine di un certo modo di fare finanza, di un certo modo di far politica, di un certo modo di fare economia"

Quarant'anni di Walkman : la rivoluzione della musica 'portatile' : Se non lo avessero inventato, oggi forse non esisterebbero i servizi streaming. "Diventerà la colonna sonora della nostra vita", disse la Sony che lo lanciò nel 1979. Così quella macchinetta con le cuffie ci fece camminare ballando

Live in Modena. Quaranta anni di grandi concerti in una mostra : In occasione della Festa europea della Musica, inaugura domani, venerdì 21 giugno alle 18 alla chiesa di San Carlo, e

Quarant'anni dopo - celebriamo l'Intellivision di Mattel - articolo : Ho cercato di nascondere la mia delusione ma non ci sono riuscito. Era il Natale del 1983 e volevo un ZX Spectrum. Tutti i miei amici ne avevano uno e speravo disperatamente di trovarne uno sotto l'albero. Invece, per ragioni che i miei genitori non mi hanno mai spiegato in modo soddisfacente (probabilmente era in offerta speciale), ho ricevuto una console Intellivision di Mattel. Nei quattro anni trascorsi tra la sua uscita nel 1979 e quel ...

Giuseppe Berto a Quarant’anni dalla morte : Oggi pomeriggio, dalle ore 16.00, a Messina, nella sede dell’Accademia Peloritana dei Pericolanti, ci sarà la presentazione del volume “Giuseppe

Quarant'anni dall'uscita di Unknow Pleasures - album cult di una generazione : Si festeggiano oggi i 40 anni dall'uscita di Unnkown Pleasures, album che ha consacrato la fama della band Joy Division: il disco ha infatti visto la luce il 15 giugno del 1979, sotto l'etichetta Factory Records. Questo LP di esordio della band britannica è stato inserito dalla rivista Rolling Stones al ventesimo posto nella lista dei "100 migliori album di debutto di tutti i tempi". La voce intensa e disperata di Ian Curtis, il talentuoso ...

Quarant’anni fa moriva John Wayne - leggenda del cinema : Ci sono molti modi per descrivere una leggenda del cinema come John Wayne: simbolo dell'America degli anni Cinquanta, icona del western, sex symbol, incarnazione dell'eroe rude ma anche ingenuo. Per i suoi fan invece, John Wayne rimane il 'Duca', lo pseudonimo scelto per la prima interpretazione, in omaggio a Duke, l'inseparabile cane con cui giocava da piccolo. A quarant'anni dalla sua morte (11 giugno 1979), ripercorriamo una delle carriere ...

Nadia Toffa : «Quarant’anni e le difficoltà della vita di ogni giorno» : Nadia ToffaNadia ToffaNadia ToffaNadia ToffaNadia ToffaNadia ToffaNadia ToffaNadia ToffaNadia ToffaNadia ToffaNadia ToffaNadia ToffaNadia Toffa, nata il 10 giugno 1979 a Brescia, compie 40 anni. La conduttrice de Le Iene da quasi due anni sta lottando contro un tumore, scoperto dopo un malore improvviso nel dicembre 2017, una battaglia che terapia dopo terapia ha deciso di rendere pubblica. La conduttrice continua le cure e la vita normale, il ...