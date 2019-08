Quale futuro attende la Stazione Spaziale Internazionale?

Cambiamenti climatici e ambiente : Quale futuro per il nostro pianeta? Se ne parla al Festival della Mente : Come sarebbe la Terra senza la nostra pervasiva presenza? Deforestazione, urbanizzazione selvaggia, inquinamento e sfruttamento indiscriminato delle risorse non si fermano perché sono alimentati dai nostri attuali modelli di sviluppo e di consumo. È un comportamento davvero poco sapiens: su questo rifletterà il filosofo della scienza Telmo Pievani al Festival della Mente venerdì 30 agosto alle ore 19 al Canale Lunense. Telmo Pievani è ordinario ...

ROMINA PIERDOMENICO/ Quale futuro per la fidanzata di Ezio Greggio? : ROMINA PIERDOMENICO, la fidanzata di Ezio Greggio è stata la vera protagonista de La sai l'ultima? Il pubblico spera di vederla di nuovo in tv

Il Commissario Montalbano : Quale futuro per la serie tv con Luca Zingaretti? : Luca Zingaretti e Andrea Camilleri Tra i tanti ricordi e messaggi di cordoglio per la morte di Andrea Camilleri non poteva mancare quello di Eleonora Andreatta. Il direttore di Rai Fiction ha definito lo scrittore una sorgente viva e vitale di storie. Ecco le sue parole. “Andrea Camilleri ci consegna un’esperienza e un lascito unici, per tutti, per i lettori, per gli spettatori e, in particolare per la Rai il cui cammino che s’intreccia in ...

Viene lasciata e tradita pochi giorni prima dal matrimonio - il futuro marito era l’amante di sua sorella dalla Quale aspetta un figlio : Una storia incredibile di intreccio amoroso quella venuta a galla nel napoletano. Un ragazzo sembrava essere molto affiatato, forse troppo, con la cognata ma nessuno in famiglia aveva pensato che tra i due potesse esserci una relazione. Ma la ragazza è rimasta incinta e non ha più potuto mentire su chi fosse il padre del bambino. Il futuro papà era il suo giovane cognato che tra qualche giorno si doveva sposare con la sorella maggiore. La ...

Nainggolan - Quale futuro? Ecco le ipotesi in ballo per il belga : Nainggolan, quale futuro? Ecco le ipotesi in ballo per il belga Le vie di Nainggolan e dell’Inter sono rimaste incrocate per poco: ora viaggiano su due binari paralleli e difficilmente torneranno in contatto. Il belga è stato infatti dichiarato come “escluso dal progetto”da Marotta, che ha reso nota la notizia affermando che il giocatore ne sarebbe già cosciente. Conte non lo vede nella sua Inter e dovrà torvare ...

Mercato NBA – Quale sarà il futuro di Kawhi Leonard? L’MVP delle Finals incontra i Lakers - e non solo… : Importanti incontri per Kawhi Leonard: nelle prossime ore la decisione dell’MVP delle Finals? Continuano i colpi di Mercato NBA, in attesa della nuova stagione importanti conferme e inaspettati addii intrattengono tutti gli appassionati della palla a spicchi americana. Sono state annunciate quasi tutte le trattative più importanti, ma adesso a far scalpitare è l’attesa per la decisione di Kawhi Leonard. Il giocatore dei Toronto ...

Quale futuro per la destra Liberale Amaricana : Il dibattito sulle sorti del conservatorismo americano rientra in una riflessione più ampia che riguarda il futuro delle grandi ideologie politiche del Novecento e, di riflesso, della politica e...

Quale futuro ci aspetta? C’è chi ne ipotizza quattro diversi (tutti con le stesse paure) : Secondo la visione schematica di un saggio che ho appena finito di leggere, quattro modelli di futuro di Peter Frase, le direttrici su cui si muoverà l’umanità sono imposte da una duplice paura. Paura del clima che cambia, poiché la Terra ha fatto il suo ingresso in una nuova era, non solo geologica ma anche biologica: l’antropocene. Terrore per l’estinzione del lavoro, il fondamento della società post-industriale, a causa dell’automazione, ...

In Quale programma la vedremo! Simona Ventura rivela il suo futuro in Rai : Dopo il successo di The Voice of Italy, Simona Ventura parla del suo futuro in Rai e dei programmi che l’attendono nella prossima stagione televisiva. Tornata in tv grazie a Temptation Island Vip e a Maria De Filippi, Super Simo ha fatto una scelta coraggiosa: lasciare Mediaset per approdare nella tv generalista e rilanciare un talent che sembrava ormai morto. Ora che la missione è stata compiuta la conduttrice è pronta a ripartire con un nuovo ...