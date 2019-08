Pronto soccorso | cambiano i codici d' emergenza | arrivano numeri e colori

Sanità - cambiano regole Pronto soccorso : 18.00 Sparisce il codice giallo, entrano l'arancione e l'azzurro e numeri a cui le Regioni potranno associare un codice colore. Lo prevedono le linee guida sul triage intraospedaliero dell'accordo Stato-Regioni con obiettivo di evitare ricoveri inappropriati, ridurre i tempi di attesa e garantire dimissioni sicure Rosso per un'emergenza con accesso immediato, arancione per urgenze da gestire in brevissimo tempo, azzurro per interventi entro ...

Vicenza - bimbo di 3 anni dimesso dal Pronto soccorso : torna in ospedale e muore : Dramma a Valli del Pasubio (Vicenza) per la scomparsa improvvisa di un bambino di 3 anni, Giulio Cortiana, avvenuta la notte scorsa (tra lunedì e martedì) all'ospedale di...

Codici a colori e numeri : rivoluzione al Pronto soccorso - cosa cambia : Nuovi Codici numerici per stabilire le priorità, da 1 (più grave) a 5 che si aggiungono ai tradizionali colori: la proposta...

Agente della polizia ferito da un ubriaco al Pronto soccorso. Follia in ospedale : Rosa Scognamiglio Si chiama Mario Cucitro, 43 anni, l'uomo che ieri mattina ha assalto e ferito un Agente della polizia e una guardia giurata al pronto soccorso dell'ospedale Infermi di Rimini Minaccia con una bottiglia, poi assalta e ferisce un Agente della polizia e una guardia giurata. È accaduto ieri mattina, presso il pronto soccorso dell'ospedale di Rimini. L'aggressore, Mario Cucitro, 43 anni, era già noto alle forze ...

Litiga con compagna e la picchia anche al Pronto soccorso : arrestato : Roma – Le liti tra i due erano all’ordine del giorno. L’ultima qualche giorno fa, nel corso della quale dalle ingiurie l’uomo e’ passato alle vie di fatto, aggredendo fisicamente la compagna che, per le ferite riportate, si e’ recata al pronto soccorso per farsi visitare. Una volta li’, l’uomo l’ha raggiunta, proseguendo nella Litigata iniziata a casa. Ingiuriandola e minacciandola ha colpito ...

La picchia pure a Pronto soccorso - preso : 10.37 Ha picchiato la compagna a casa e ha continuato al Pronto Soccorso dove la donna si era recata per farsi medicare. Per maltrattamenti in famiglia, un uomo di 42 anni è stato arrestato a Roma. Le liti, secondo il racconto della donna, erano continue fino a quando l'uomo l'ha schiaffeggiata violentemente anche al Pronto Soccorso, procurandole la frattura composta dell'orbita destra con una prognosi di 20 giorni. L'arresto dopo la scoperta ...

Pistoia - anziana muore dopo 7 ore di attesa al Pronto soccorso : La donna, un'artista americana di 74 anni, era andata in ospedale, a Pistoia, verso le 22 di venerdì. L'hanno visitata alle 5 del mattino, dopo poco è morta Raffaello Binelli ?Url redirect: https://larno.ilgiornale.it/2019/07/29/malasanita-anziana-muore-dopo-7-ore-di-attesa-al-pronto-soccorso/Morta al pronto soccorsodopo sette ore di attesa Luoghi: Pistoia ...

Pistoia - muore dopo 7 ore di attesa al Pronto soccorso. L’ultimo sms : “Sono tanto stanca” : Una artista americana è morta a settantaquattro anni dopo un'attesa lunga sette ore al pronto soccorso dell'ospedale San Jacopo di Pistoia. Joann Zirkand si era presentata intorno alle 22 di venerdì al pronto soccorso per un forte mal di stomaco e dopo sette ore di attesa è andata in coma e vano è stato ogni tentativo di rianimarla e salvarla.

Gestione dell’anafilassi in un Pronto soccorso : valutazione su 10 anni : Uno studio eseguito in Portogallo ha valutato la Gestione dell’anafilassi in un Pronto Soccorso. Uno dei problemi emersi è che si prescrivono pochi autoiniettori. L’anafilassi è un quadro clinico potenzialmente fatale e la frequenza degli accessi in Ospedale dovuti all’anafilassi è aumentata negli ultimi decenni. Coutinho e colleghi hanno eseguito una ricerca per definire le caratteristiche dei soggetti afferiti al Pronto Soccorso per un ...

Cosenza - 57enne muore in Pronto Soccorso : 20.42 Una donna di 57 anni è morta al Pronto Soccorso dell'ospedale Annunziata di Cosenza, dopo alcune ore di attesa. I familiari della donna, di etnia rom, dopo aver saputo del decesso hanno protestato e sono dovuti intervenire i carabinieri. La stessa famiglia ha poi presentato denuncia alla polizia perchè siano accertate evantuali responsabilità sulla morte.

Asp Ragusa - Pronto soccorso "trasparenti" grazie ai monitor : Con l’installazione dei monitor, nei tre Pronto Soccorso dell’Azienda Sanitaria di Ragusa, si completa il percorso di trasparenza sui tempi di attesa

In un clic tutti i dettagli dei Pronto soccorso di Ragusa - Modica e Vittoria : Sul portale dell'Azienda Sanitaria di Ragusa un nuovo servizio per i pronto soccorso. Basta un clic e si potrà conoscere lo stato dei codici di attesa