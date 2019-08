Porti : Venezia chiama gli scali europei per una nuova crocieristica sostenibile : Venezia, 1 ago. (AdnKronos) – Palma di Maiorca, Marsiglia, Barcellona sono solo alcuni dei Porti europei cui il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, Pino Musolino, ha inviato nei giorni scorsi una lettera, invitando i colleghi a incontrarsi a Venezia per discutere l’impatto economico e ambientale dell’industria crocieristica e per definire delle linee guida che consentano ...

Porti : Venezia chiama gli scali europei per una nuova crocieristica sostenibile : Venezia, 1 ago. (AdnKronos) – Palma di Maiorca, Marsiglia, Barcellona sono solo alcuni dei Porti europei cui il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, Pino Musolino, ha inviato nei giorni scorsi una lettera, invitando i colleghi a incontrarsi a Venezia per discutere l’impatto economico e ambientale dell’industria crocieristica e per definire delle linee guida che consentano ...

Maltempo : Coldiretti Venezia - sott’acqua gli orti di Cavallino TrePorti e Chioggia : Venezia, 29 lug. (AdnKronos) – Serre e campi allagati dalla pioggia battente che a Cavallino Treporti ieri mattina ha superato i 121 millimetri d’acqua esattamente il doppio di quanto era previsto. Stessa sorte è toccata alle campagne chioggiotte dove le coltivazioni sono state del tutto sommerse dall’acqua. Un evento calamitoso che va a sommarsi ad una situazione alquanto anomala che ha messo a dura prova gli agricoltori ...

Grandi navi - migliaia protestano a Piazza San Marco : “Porti chiusi solo a questi mostri”. “Venezia is not Disneyland” : migliaia e migliaia di persone si sono riversate a Venezia per protestare contro le Grandi navi dopo l’incidente avvenuto alla Giudecca una settimana fa. Di fronte a questa imponente massa di manifestanti il prefetto Vittorio Zappalorto ha fatto marcia indietro. E d’accordo con le forze di Polizia che presidiano la città, ha autorizzato il corteo a proseguire verso Piazza San Marco. ...