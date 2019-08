Ponte Morandi | parlano i periti | «Fili dei tiranti corrosi e difetti di costruzione»

Ponte Morandi - la relazione choc dei periti : «Corrosi fino al 100% i cavi di acciaio» : Anni di mancate manutenzioni efficaci a contrastare degrado e corrosione ma anche «difetti esecutivi» rispetto al progetto originario. Eccoli i due «indiziati» principali per...

Ponte Morandi - la relazione choc dei periti : “Difetti esecutivi e poca manutenzione” : La relazione tecnica dei tre esperti nominati del gip. Gli ultimi interventi di manutenzione ritenuti efficaci risalirebbero a 25 anni fa. Elevato grado di corrosione per i trefoli in acciaio. Autostrade replica: "I problemi rilevati non c'entrano con la capacità portante del Ponte"Continua a leggere