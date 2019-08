Ponte Morandi | i periti del tribunale | “Grado elevato di corrosione” e “manutenzione

I periti del gip di Genova hanno attribuito il crollo del Ponte Morandi a difetti strutturali e assenza di manutenzione : I tre periti incaricati dalla procura di Genova di esaminare le cause del crollo del Ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto 2018, hanno consegnato il loro rapporto ai magistrati. Secondo quanto trapelato ai giornali, i periti hanno attribuito il crollo

Ponte Morandi - i periti : «Il 68% dei cavi di acciaio erano molto corrosi» : I periti del gip che hanno analizzato i resti del Ponte Morandi rilevano come nelle parti esaminate «non si evidenziano interventi atti a interrompere i fenomeni di degrado»

Ponte Morandi - i periti del tribunale : “Grado elevato di corrosione” e “difetti esecutivi”. Fili d’acciaio “consumati dal 50 al 100 per cento” : I Fili d’acciaio presenti dentro i tiranti della pila 9 del Ponte Morandi aveva un “grado elevato di corrosione“. Si erano consumati dal 50 al 100%. Spariti, in pratica. Ciò che finora era sempre stato in parte asserito da relazioni di parte e ministeriali, stavolta è stato certificato dai tre periti nominati dal gip nella relazione del primo incidente probatorio, agli atti dell’inchiesta che sta conducendo la Procura di ...

Ponte Morandi - i periti : "Difetti esecutivi e poca manutenzione" : Ponte Morandi, i periti: "Difetti esecutivi e poca manutenzione" I tre esperti del gip, nella loro relazione tecnica, hanno anche evidenziato che i trefoli di acciaio dentro i tiranti della pila 9, quella crollata il 14 agosto 2018, avevano un grado elevato di corrosione Parole chiave: ...

Genova - Ponte Morandi : il CdM proroga lo stato di emergenza : Il Consiglio dei Ministri ha prorogato lo stato di emergenza per il crollo del Ponte Morandi a Genova: lo spiega una nota di Palazzo Chigi. L'articolo Genova, Ponte Morandi: il CdM proroga lo stato di emergenza sembra essere il primo su Meteo Web.

Ponte Morandi : Conte - 'proroga emergenza e commissari - governo resta attento' : Roma, 30 lug. (AdnKronos) - "Di concerto con il presidente Toti e il sindaco Bucci, abbiamo convenuto di prorogare di un anno lo stato di emergenza e le strutture commissariali. La decisione sarà adottata in un prossimo Consiglio dei ministri. Posso garantire che il governo continuerà con la massima

Ponte Morandi : Conte - Genova si sta risollevando con orgoglio' : Roma, 30 lug. (AdnKronos) - "Oggi pomeriggio a Palazzo Chigi abbiamo avuto una proficua riunione di aggiornamento sullo stato dei lavori per la ricostruzione del Ponte Morandi. Tra due settimane ricorrerà il primo anniversario della tragedia che lo scorso 14 agosto sconvolse l’Italia, una tragedia d

Ponte Morandi - le famiglie delle vittime chiedono l'anticipo sui risarcimenti : Giovanna Pavesi Le richieste sono arrivate in comune sabato e domani saranno sottoposte al presidente del Consiglio Conte. Toti: "Lo stato d'emergenza va prorogato come i ruoli dei commissari" Le richieste dei familiari delle 43 vittime del crollo del Ponte Morandi sono state presentate sabato scorso all'assessore Pietro Piciocchi, durante un incontro nella sede del comune di Genova. Secondo quanto riportato da Repubblica, i ...

Ponte Morandi - il Financial Times : sequestro di documenti negli uffici di Atlantia : Il Financial Times parla di un sequestro negli uffici di Roma di Atlantia. Martedì sarebbero stati presi in custodia i verbali delle riunioni del consiglio di amministrazione della società degli ultimi dieci anni. L’obiettivo delle perquisizioni era determinare se ci fossero problemi di sicurezza sul Ponte Morandi. E se questi fossero stati portati a conoscenza del consiglio. Una precedente perquisizione era avvenuta a marzo. Quella di ...

Crollo Ponte Morandi : la Guardia di Finanza sequestra 10 anni di verbali di Atlantia : Gli uomini delle Fiamme Gialle hanno sequestrato dieci anni di verbali delle riunioni del consiglio di amministrazione di Atlantia per verificare se fossero mai state segnalate in passato criticità della struttura, crollata il 14 agosto dello scorso anno causando 43 vittime.Continua a leggere

Ponte Morandi - la denuncia degli abitanti dopo l’implosione : “Viviamo all’interno del cantiere - si rispettino le norme” : Finestre rotte, crepe e danni alle facciate. Se non è facile la vita attorno al maxi-cantiere per la demolizione e ricostruzione del Ponte Morandi, sono tutto sommato limitati i danni causati dall’implosione controllata con la quale le 50mila tonnellate rimaste in piedi sono venute giù con la dinamite lo scorso 28 giugno. Sono quattro, a oggi, le richieste di risarcimento ufficiali arrivate alla struttura commissariale, che si riserva di ...

Ponte Morandi - i finanzieri nella sede di Atlantia : sequestrati i verbali di tutti i cda degli ultimi dieci anni : Sono arrivati alle 9, orario di apertura degli uffici. E ne sono usciti molto dopo, con faldoni e faldoni di verbali: tutti i resoconti dei consigli di amministrazione degli ultimi dieci anni. Carte, audio, file informatici dal 2008 al 14 agosto 2018, giorno del crollo del Ponte Morandi. Il blitz della Guardia di finanza nella sede di Atlantia in via Nibby, a Roma, è scattato martedì mattina, come racconta l’edizione genovese di ...