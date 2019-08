Philipp Plein Ferrari verde | diffida per le foto | cos’è successo

Ferrari contro Philipp Plein : “Rimuovi le foto” : C’è un’aspra battaglia in corso tra Ferrari e Philipp Plein . E’ lo stesso designer di moda tedesco a rivelare la querelle sulla sua pagina Instagram, postando una lettera ricevuta dai legali di Maranello.\\ Ferrari ritiene che Philipp Plein abbia pubblicizzato i suoi prodotti, nello specifico le sneakers Moneybeast, realizzate in edizione limitata e in vendita a circa 5mila euro, sfruttando il marchio del Cavallino, ben visibile in molte ...

Philipp Plein diventa Official Fashion Partner del Monza : Dopo le collaborazioni con A.S. Roma e A.S. Monaco, Philipp Plein annuncia una nuova entusiasmante Partnership tra il brand e la storica squadra calcistica del Monza. A darne la notizia sono il Presidente Silvio Berlusconi, il presidente della squadra Paolo Berlusconi, l’A.D. Adriano Galliani e Philipp Plein, in una conferenza stampa tenutasi presso il quartier […] L'articolo Philipp Plein diventa Official Fashion Partner del Monza è stato ...