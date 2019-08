Pensioni | Durigon | ' Scatta Quota 100 anche per i dipendenti del pubblico impiego'

Pensioni ultime notizie : Durigon “scatta quota 100 per gli statali” : Pensioni ultime notizie: Durigon “scatta quota 100 per gli statali” Oggi giovedì 1° agosto 2019 è un giorno importante per molti dipendenti statali, perché per loro si aprono le porte alla pensione. “Da domani (oggi, ndr) 1° agosto potranno andare in pensione anche i dipendenti del pubblico impiego”, ha affermato nella giornata di ieri il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon in Parlamento. Che poi ha riferito anche di alcuni numeri, ...

Pensioni : Quota 41 per tutti - ma secondo Durigon nel 2020 'priorità a opzione donna' : Il cantiere delle Pensioni resta sempre aperto e questo appare particolarmente vero in un momento come questo, nel quale si stanno gettando le basi per la prossima manovra. La legge di bilancio 2020 sarà ufficialmente discussa a partire da settembre, ma è chiaro che in queste settimane si stanno delineando i criteri per la sua impostazione generale. In tal senso, appaiono particolarmente significative le dichiarazioni rilasciate in settimana dal ...

Riforma Pensioni - Durigon e Salvini allontanano spettro Fornero : 'Q41 per tutti si farà' : I rapporti tra Lega e Movimento Cinque Stelle sono spesso tesi. Diversi sono stati i temi su cui la profonda eterogeneità tra le due forze politiche è venuta a galla, ma c'è un punto in cui l'accordo e la solidità del contratto non hanno praticamente mai vacillato: le pensioni. L'obiettivo di superare la legge Fornero, autentico chiodo fisso della campagna elettorale di Matteo Salvini e Luigi DI Maio, è stato, per il momento, centrato con la ...

Pensioni anticipate - Durigon : 'Presto uscita quota 41 - ma ora contributi a opzione donna' : Arrivano conferme sulla possibilità di arrivare alle Pensioni anticipate a quota 41, cioè con 41 anni di contributi versati per tutti in alternativa alla quota 100, dal Sottosegretario del Ministero del Lavoro e Responsabile del Dipartimento del Lavoro della Lega, Claudio Durigon. Intervenuto nella trasmissione "In Onda" del 13 luglio scorso, Claudio Durigon ha tracciato i dati sull'andamento delle Pensioni a quota 100 nei primi mesi di ...