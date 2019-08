Parma-Juventus apre Serie A 2019-2020 | l' 1 settembre Lazio-Roma alle 18

Anticipi e posticipi Serie A - Parma-Juventus apre il campionato : la prima e la seconda giornata e le dirette tv : Sono stati decisi Anticipi e posticipi per le prime due giornate del campionato di Serie A, saranno i campioni d’Italia della Juventus ad aprire i battenti sabato 24 agosto alle 18, saranno di scena al Tardini per affrontare il Parma di mister D’Aversa. In serata, alle 20.45, Fiorentina-Napoli, mentre domenica 25 i due posticipi saranno Udinese-Milan alle 18 e Inter-Lecce alle 20.45. La seconda giornata si aprirà venerdì 30 ...

Serie A - calendario 2019/20 : la Juventus inizia a Parma - l’Inter con il Lecce. Per il Napoli c’è la Fiorentina - Roma-Genoa. Si inizia il 24 agosto : La Juventus campione d’Italia ricomincia da Parma, mentre l’Inter di Antonio Conte giocherà contro in Lecce, città natale del tecnico nerazzurro. La prima giornata di Serie A, in programma il 24 e 25 agosto, mette subito di fronte Napoli e Fiorentina, mentre la Roma giocherà la prima all’Olimpico contro il Genoa. Per il Milan c’è l’Udinese e la Lazio va Genova per affrontare la Sampdoria. La prima giornata – ...