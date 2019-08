Pallavolo | domani il via al torneo di Qualificazione Olimpica | le sensazioni alla vigilia

Pallavolo - domani scatta il raduno di Bari per l’Italia : ecco la lista dei convocati del ct Blengini : Il CT tricolore ha così scelto sedici atleti che lavoreranno nel capoluogo pugliese da domani e fino a sabato 3 agosto Concluso il collegiale nelle Marche e in Abruzzo che ha visto la Nazionale Maschile disputare anche due test match con la Slovenia di Alberto Giuliani, i ragazzi allenati da Gianlorenzo Blengini torneranno a radunarsi domani nel primo pomeriggio a Bari dove dal 9 all’11 agosto è in programma il Torneo di Qualificazione ...

Pallavolo – Splendido omaggio per Sara Anzanello : Anza da domani nella Walk of Fame : Sara Anzanello nella Walk of Fame da domani 16 luglio 2019, la cerimonia al Coni domani, martedì 16 luglio alle ore 10.30, presso il Complesso del Foro Italico si terrà la cerimonia ufficiale per l’inserimento di Sara Anzanello nella Walk of Fame del CONI. In rappresentAnza della Federazione Italiana Pallavolo ci Saranno il Presidente Pietro Bruno Cattaneo e il Segretario Generale Alberto Rabiti.L'articolo Pallavolo – Splendido ...