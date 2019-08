Pace fiscale | superate le 2 milioni di adesioni | come saldare il debito con il Fisco

Pace fiscale - presentate oltre 2 milioni di domande : Il termine di mezza estate, perentorio, era stato fissato dal Decreto Crescita che ha concesso un altro mese di tempo ai ritardatari. Le domande presentate nel mese di luglio, ancora in fase di lavorazione negli uffici delle Entrate, si aggiungono al milione e 700mila istanze già presentate entro il 30 aprile scorso, portando il totale a superare il tetto di 2 milioni per i due provvedimenti agevolativi

Pace fiscale - mercoledì 31 ultima chiamata per chi vuole aderire alla rottamazione ter e per gli 1 - 2 milioni che devono pagare la rata : Chi vuole approfittarne deve sbrigarsi: stanno per scadere i termini aderire alla Pace fiscale. mercoledì 31 luglio è l’ultimo giorno utile per presentare la domanda di rottamazione delle cartelle o saldo e stralcio, i due provvedimenti che consentono di pagare l’importo delle somme dovute in forma agevolata. La riapertura della finestra fino alla fine di questo mese, prevista dal decreto Crescita, riguarda tutti i debiti che non sono già stati ...

Cassette di sicurezza 2019 : Pace fiscale 2 - cosa rischia chi tiene contanti : Cassette di sicurezza 2019: Pace fiscale 2, cosa rischia chi tiene contanti Continuano a essere al centro di discussioni (e polemiche) i contanti detenuti nelle Cassette di sicurezza e che il governo, Lega in primis, vorrebbe far emergere, confluendo questa (e altre 2 misure) nella fase 2 della Pace fiscale. L’obiettivo è il recupero di quel denaro evaso, ricavare da ciò la liquidità necessaria per attuare le misure principe della prossima ...

Il governo prepara la seconda Pace fiscale - con dentro anche le imprese : Da pochi giorni il governo ha riaperto alla possibilità di presentare domanda per le due misure di sanatoria previste dalla Pace Fiscale. Rottamazione cartelle e saldo e stralcio hanno adesso una nuova finestra di apertura per le istanze fino al 31 luglio 2019 dopo la prima scaduta il 30 aprile sempre 2019. Ma mentre si sta ancora ultimando ciò che era previsto nella manovra di quest'anno, l'esecutivo giallo-verde sta valutando una nuova Pace ...

Pace fiscale 2 - le novità in arrivo : dalle cassette di sicurezza al nuovo saldo e stralcio : Il percorso di avvicinamento alla Pace fiscale 2, lanciata dalla Lega, prosegue: il governo sta studiando le sanatorie da aggiungere a quelle già previste per la precedente edizione della Pace fiscale. Le novità principali dovrebbero riguardare le cassette di sicurezza e l'estensione del saldo e stralcio alle imprese in difficoltà.Continua a leggere

Pace fiscale 2 : requisiti - importo e a chi potrebbe convenire. La guida : Pace fiscale 2: requisiti, importo e a chi potrebbe convenire. La guida Gli esperti economici della Lega capitanati dal sottosegretario al Mef Massimo Bitonci stanno studiando un nuovo “pacchetto fiscale” che potrebbe essere collegato alla prossima manovra via decreto. Governo al lavoro per Pace fiscale 2 Proprio Bitonci, recentemente intervistato da Sky Tg24, ha sottolineato gli importanti risultati raggiunti dalla Pace fiscale: 38 ...

La Lega vuole la Pace fiscale 2 : come funziona e chi potrà saldare il debito col Fisco : La Lega punta in maniera decisa alla pace fiscale 2, un pacchetto di misure che avrebbe l'obiettivo di permettere ai contribuenti e alle imprese di saldare il loro debito con il Fisco senza pagare sanzioni o interessi. L'idea di un condono, però, non piace al Movimento 5 Stelle. Ecco quali misure potrebbero essere inserite nelle pace fiscale 2 e chi riguarderebbero.Continua a leggere

Governo ultime notizie : Pace fiscale 2 - Di Maio smentisce il condono : Governo ultime notizie: pace fiscale 2, Di Maio smentisce il condono Torna in auge un tema decisamente delicato, quello della pace fiscale. Si crea una ulteriore spaccatura all’interno dell’esecutivo, già diviso su temi più o meno decisivi come il completamento della tav o l’applicazione del decreto sicurezza bis. Governo ultime notizie: Bitonci rilancia la “pace fiscale 2” Il sottosegretario ...

La Lega rilancia la Pace fiscale 2 - ma il M5S si oppone : “Con noi non passerà nessun condono” : La Lega è al lavoro per la pace fiscale 2. Lo afferma il sottosegretario all'Economia, Massimo Bitonci. Per evitare le accuse di promuovere nuovi condoni, il Carroccio starebbe pensando ad una versione light, con la quale spingere per far riemergere i redditi non dichiarati con una sorta di rielaborazione del saldo e stralcio, senza però ricorrere a scudi penali.Continua a leggere

Matteo Salvini pronto a rafforzare la Pace fiscale : nuove misure per cittadini e imprese : Buone notizie per i contribuenti italiani. Si profila una nuova “pace fiscale”. “Il decreto fiscale collegato alla scorsa manovra è

Fisco - la “Pace fiscale 2” di Bitonci fa litigare Lega e M5S : le ipotesi in campo. E tutti : “La flat-tax non si paga con l’Iva” : “Pace fiscale 2″ contro “nessun condono“. Torna la bagarre nel governo fra Lega e M5S. Il sottosegretario all’Economia, Massimo Bitonci, ha dato il via alla battaglia annunciando le proposte da inserire all’interno della riforma fiscale in vista della legge di Bilancio. La Lega insiste sul suo cavallo di battaglia, la flat tax, con quoziente familiare. Soprattutto si pensa a quella che viene definita la ...

La battaglia delle tasse - la Lega rilancia : Pace fiscale bis. M5S : «Nessun condono» : Salvini punta sulla flat tax al 15 per cento. Asse tra Conte e Tria per rivedere gli scaglioni Irpef: l’ipotesi più ambiziosa è l’accorpamento delle aliquote da cinque a tre