Operai falciati sulla A14 | uno ferito gravemente

(Di giovedì 1 agosto 2019) Chieti - Duesono rimasti feriti, uno dei quali in maniera grave, sull'autostrada A14 al km 438 in direzione nord, tra i caselli di Vasto Sud e Vasto Nord, dopo essere stati investiti da un tir mentre sistemavano dei birilli per dividere la linea di mezzeria della carreggiata. Sul posto sono giunti da Vasto i sanitari del 118 e un'eliambulanza da Pescara che ha provveduto a trasportare l'o in gravi condizioni. Dopo essere stato stabilizzato, l'uomo è stato trasall'ospedale di Teramo; il collega ha riportato ferite lievi a una gamba. Per regolare il traffico, che ha subito un'interruzione, sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale della sottosezione Vasto Sud. Personale della società Autostrade ha provveduto a ripristinare la circolazione su entrambe le carreggiate. Dopo l'incidente si erano registrate code fino a ...