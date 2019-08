Onda anomala nella piscina del parco acquatico travolge i bagnanti | 44 feriti | tra cui

Incubo al parco acquatico - gigantesca Onda anomala travolge i turisti in piscina : 44 feriti : Più di quaranta persone sono rimaste ferite a causa di una vera e propria onda anomala , che all’improvviso ha travolto i turisti nel parco acquatico Yulong Shuiyun, in Cina. L’incidente si è verificato a causa di un black out che ha danneggiato il sistema che regola il funzionamento della piscina L'articolo Incubo al parco acquatico , gigantesca onda anomala travolge i turisti in piscina : 44 feriti proviene da Il Fatto Quotidiano.

Morta a 12 anni in gita a Venezia con la famiglia : “Cecilia forse sbalzata da un’Onda anomala” : Cecilia Piva, di Mira, è Morta a 12 anni in seguito ad un incidente verificatosi nelle acque di Venezia, in zona Bacan all'altezza del Mose. La ragazzina è stata infatti sbalzata fuori dall'imbarcazione, sulla quale era in gita con la famiglia, ed è stata risucchiata dall'elica che le ha staccato un braccio. Indagini in corso sulla dinamica di quanto successo. Brugraro: "Condoglianza da padre e poi da sindaco".Continua a leggere