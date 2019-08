«Ognuno per conto suo» Il governatore della Liguria Giovanni Toti dice addio a Forza

Forza Italia si spacca - Giovanni Toti lascia : “Ognuno per conto suo - buona fortuna a tutti” : Giovanni Toti lascia Forza Italia: "Mi pare che ci siano le condizioni per cui ognuno vada per conto suo, è Forza Italia che esce da se stessa. buona fortuna a tutti”. La frattura si consuma dopo la decisione di Silvio Berlusconi di sciogliere il tavolo delle regole di cui Toti faceva parte. Malumore espresso anche da Mara Carfagna: "Credo che questo sia il modo migliore per uccidere Forza Italia".Continua a leggere

Leghisti e 5 stelle - Ognuno fuma per conto suo : Dovreste vederle le facce dei Leghisti, che si aggirano in Parlamento come dei leoni in gabbia. Non ne possono più veramente. Ecco un capannello, avvolto dal fumo delle sigarette. Barbara Saltamartini è torva in viso: “Non capisco proprio cosa ci stiamo a fare ancora in questo governo. Proprio non lo capisco. Forse ha ragione Matteo. Bah, però non se ne può più”. Poi si allontana e detta un ...