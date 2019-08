Occhiali da sole con mp3 “bone-conducting” | nuovo trend?

Fonte : laragnatelanews

(Di venerdì 2 agosto 2019) Quando ho visto glida“Bose” in una vetrina di un centro commerciale non credevo ai miei occhi. Hanno inventatocollegati bluetooth e che non hanno auricolari, ma trasmettono la musica direttamente sul cranio. Si chiama bone-conducting. Nelle asticelle deglisono integrati due speaker bluetooth che comunicano con il dispositivo sorgente della musica. Tali speaker tramite vibrazioni trasmettono la musica direttamente all’interno del nostro apparato uditivo. L’idea è davvero molto affascinante sopratutto per uno come me a cui tutte le varie cuffie stereo, auricolari, non si tengono e inesorabilmente cadono o si staccano. L’unica soluzione – ad oggi – erano quegli auricolari con l’asticella dietro il padiglione auricolare, proprio come degli. Questa soluzione invece permette di non avere le orecchie ...

