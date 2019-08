Nuova sede a Gela del Centro Winner

L'Aido ha a Ragusa una Nuova sede : Una nuova sede per l’AIDO di Ragusa. Da ieri l'associazione ha avuto consegnati ufficialmente i nuovi locali di Piazza Pola, a Ragusa Ibla

Un soldino per la Nuova sede dell'Anffas di Modica : Un soldino per la ristrutturazione della nuova sede dell'Anffas Onlus di Modica. Sarà possibile destinare una piccola donazione usando i salvadanai

Vaccini - inaugurata la Nuova sede di Seqirus in Italia : Monteriggioni, 19 lug. (AdnKronos Salute) - E' stata inaugurata a San Martino, frazione di Monteriggioni nel Senese, la nuova sede Italiana di Seqirus, società della multinazionale biotecnologica australiana Csl, attiva nella prevenzione dell'influenza. Erano presenti al 'taglio del nastro' il sinda

Marina di Ragusa - Nuova sede per il Circolo Velico Kaucana : E' stata inaugurata all'interno del porto turistico di Marina di Ragusa la nuova sede del Circolo Velico Kaucana

Modica Calcio - domenica inaugura Nuova sede Gruppo Tradizione : Sarà inaugurata domenica prossima la nuova sede del "Gruppo Tradizione" del Modica Calcio. Saranno presenti vecchi e nuovi dirigenti

Unicobas Sicilia : Nuova sede in provincia di Ragusa - nominata responsabile la Dott.ssa Francesca Granatino : Non smette di crescere l’Unicobas in Sicilia, dopo Catania, Enna, Messina, Palermo, Trapani e Agrigento il Segretario Regionale dott. Marco Monzù Rossello nomina la responsabile per la provincia di Ragusa. Operativa da subito anche la sede provinciale ubicata a Comiso, viale della Resistenza 55, Email: Unicobasrg@libero.it È l’avv. Francesca Granatino la responsabile provinciale Unicobas CIB Scuola & Universita’ Ragusa. L’avv. ...

Mobilità 2019 : esiti su Istanze online - come vedere la Nuova sede : Mobilità 2019: esiti su Istanze online, come vedere la nuova sede Oggi, lunedì 24 giugno 2019, verranno resi noti gli esiti della Mobilità per tutti i gradi della scuola. Per l’anno 2019-20 il 40% dei posti disponibili sarà riservato ai trasferimenti interprovinciali e il 10% ai passaggi. Mobilità 2019: esito via mail o su Istanze online Le segreterie sono già al corrente degli esiti della Mobilità 2019, grazie al sistema SIDI, per ...

Inter Hq : Il racconto della prima giornata nella Nuova sede nerazzurra : Un momento storico, una giornata da ricordare, la prima nella nuova casa nerazzurra.Un nuovo capitolo che avrà come cornice il cuore innovativo e tecnologico di Milano per trasmettere l’identità del Club:da oggi il building “The Corner” ha abbracciato la famiglia Interista per l’inizio di un percorso che metta in mostra l’ambizione e l’identità del Club, il suo sguardo verso il futuro.La presentazione della ...

Milano - la Nuova sede dell’Inter è il futuro : ultra modernità nel cuore dell’innovazione di Porta Nuova [FOTO] : L’Inter cambia casa. Un palazzo a specchio che si affaccia sulla zona di Porta Nuova, un design moderno e iconico, il nero e l’azzurro predominanti, le gigantografie dei campioni del passato per ricordare la storia, i nomi di diverse nazioni scritti sulle pareti perché gli interisti sono “fratelli del mondo”. Il club si trasferisce all’interno dell’edificio “The Corner”, un palazzo a cinque piani con terrazza panoramica nel ...

Inter - inaugurata la Nuova sede ultramoderna [FOTO e VIDEO] : 1/9 Foto sito Inter ...

L'Inter inaugura la sua Nuova e avanguardistica sede : Quella in corso è un’estate che i tifosi interisti dimenticheranno difficilmente. Dopo il colpo grosso dell’ingaggio di Antonio Conte in panchina e l’immediato boom abbonamenti, la società guidata da Steven Zhang ha messo un altro mattone nell’operazione di rinascita del club. A dieci anni dal trasloco delle sede in Corso Vittorio Emanuele, il quartier generale dell’Inter si sposta da oggi ...

L’Inter svela la Nuova sede : ecco le immagini : L’Inter alza il sipario sulla nuova sede. Da oggi il club nerazzurro si sposta infatti nei nuovi uffici in zona Porta nuova a Milano, lasciando la storica sede in Corso Vittorio Emanuele. «Un’inaugurazione che coinvolge L’Intera famiglia nerazzurra apre il sipario sulla nuova sede del Club: Inter HQ. La nuova struttura di viale Liberazione si […] L'articolo L’Inter svela la nuova sede: ecco le immagini è stato realizzato da ...

Inter - oggi tutti nella Nuova sede : presente anche Zhang : È il giorno della nuova sede per l’Inter. Dopo dieci anni la società nerazzurra cambia la location dei suoi uffici: addio corso Vittorio Emanuele, stamattina tutti i dipendenti del club nerazzurro saranno al lavoro in viale della Liberazione, zona Porta nuova, nel palazzo The Corner. Nel pomeriggio, come riporta la Gazzetta dello Sport, è previsto […] L'articolo Inter, oggi tutti nella nuova sede: presente anche Zhang è stato ...