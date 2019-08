Nuoto | che cosa è l’International Swim League? Tanti campioni e azzurri al via

Nuoto : qual è lo stile che brucia più calorie? : FarfallaRanaDorsostile liberoIl giusto compromessoA parità di velocitàIn queste ultime settimane, complici le imprese di Federica Pellegrini, Gregorio Paltrinieri e Simona Quadarella, il Nuoto ci fa sognare. Ovvio, non tutti lo praticano a livelli agonistici, ma l’estate offre qualche possibilità in più di sguazzare nell’acqua. Un’attività notoriamente raccomandabile, anche per coloro che ormai hanno qualche acciacco. Sì, perché nel Nuoto i ...

Nuoto - la seconda carriera di Gabriele Detti. Meno 1500 sl - specializzazione nel mezzofondo veloce. Pensando anche ai 200 sl… : E’ un diverso Gabriele Detti rispetto alla versione di Budapest quello che si è visto a Gwangju. Al di là del numero di medaglie, la propensione del livornese alle distanze Meno lunghe del mezzofondo è evidente e chiaramente figlia della stagione di inattività e della prudenza soprattutto iniziale con cui il campione toscano ha affrontato i carichi di lavoro a cui era abituato. Potrebbe essere una svolta nella carriera di Detti ma non è ...

Nuoto - Simona Quadarella mette nel mirino Katie Ledecky : “ho scoperto che non è imbattibile” : Di rientro dalla Corea del Sud dopo i Mondiali di Gwangju, Simona Quadarella ha lanciato la sfida a Katie Ledecky Un oro nei 1500 sl e un argento negli 800 sl, si è chiuso con due preziose medaglie il Mondiale di Gwangju per Simona Quadarella, autentica protagonista del gruppo azzurro in Corea del Sud. LaPresse/Reuters Rientrata oggi a Roma dopo le fatiche asiatiche, la nuotatrice italiana ha tracciato un proprio bilancio della rassegna ...

Nuoto : Federica Pellegrini - la donna che ha fermato il tempo e sogna la chiusura olimpica a effetto : Prima e unica nuotatrice della storia in grado di vincere 8 medaglie consecutive in altrettante edizioni dei Mondiali nei 200 stile libero, quattro ori iridati nelle quattro vasche, sei ori mondiali in carriera e undici medaglie in totale: sono alcuni dei numeri e delle statistiche che riguardano Federica Pellegrini. Ancora una volta l’araba fenice, la Divina, fate voi, ha aperto le acque e si è regalata un successo inatteso, sorprendente ...

Nuoto - chi è Benedetta Pilato : la nuova stella che ha battuto il record della Pellegrini : Ai Mondiali di Nuoto a Gwangju Benedetta Pilato ha conquistato la medaglia d'argento nei 50 rana, battuta solo dall'americana King, ed è un risultato straordinario per una giovanissima atleta: a 14 anni e 6 mesi l'atleta tarantina ha debuttato in un Mondiale e ha battuto il record di precocità di Federica Pellegrini.Continua a leggere

Nuoto - Gwangju 2019 : IL PAGELLONE DEL MONDIALE. Promossi con lode - promossi e rimandati della spedizione azzurra - perché di bocciati non ce ne sono : Ci siamo: è il momento dei bilanci e del PAGELLONE finale, degli scrutini e della consegna agli annali. No, stavolta non bocciamo nessuno, saremo tacciati di buonismo ma dopo un Mondiale del genere, a 12 mesi da Tokyo, chi faceva parte di questa Nazionale che ha retto il confronto con i grandissimi della specialità non era qui per caso e dunque merita al massimo, in caso di risultato non all’altezza delle aspettative, di essere rimandato. A ...

Nuoto - Federica Pellegrini : “Ho tracciato una via - le italiane hanno capito che si poteva osare” : Federica Pellegrini ha posto il suo ennesimo sigillo ai Mondiali di Nuoto che si sono conclusi ieri a Gwangju (Corea del Sud), la Divina ha vinto i 200 metri stile libero per la quarta volta in carriera e ha conquistato il sesto oro iridato della carriera. La veneta, capace di salire sul podio per l’ottava volta consecutiva sulla distanza prediletta, ha dimostrato ancora una volta la sua classe infinita e a quasi 31 anni (spegnerà le ...

Nuoto - Mondiali 2019 : che tu sia Benedetta! Pilato talento cristallino - ora serve costruire un grande 100 rana. Già per Tokyo 2020? : Che sia Benedetta! Cantava Fiorella Mannoia un paio di anni fa a Sanremo e Benedetta Pilato forse non l’avrà vista perchè doveva andare a letto presto, dato che il giorno dopo avrà avuto qualche verifica di seconda media. Diventa difficile spiegare cosa significa vincere un argento mondiale a 14 anni, perchè è la prima volta per tutti in Italia. Magari è qualcosa di più abituale o di meno clamoroso in Cina o anche in Giappone, dove Rikako ...

Mondiali di Nuoto 2019 – Il segreto della vittoria del Settebello e la dedica speciale - Campagna : “ai miei figli che non stanno passando un buon periodo” : Coach Campagna, la dedica speciale ai figli ed il segreto del successo del Settebello Un Mondiale pazzesco per il Settebello: la Nazionale maschile di pallanuoto si è aggiudicata ieri la finalissima contro la Spagna, mettendosi al collo una medaglia d’oro davvero speciale. Un lavoro preciso e puntiglioso quello di coach Campagna, che ha costruito alla perfezione la finale dei suoi ragazzi, permettendogli di raggiungere un risultato ...

Nuoto - Mondiali 2019 : gli italiani qualificati per le finali di oggi. A che ora gareggiano e su che canale vederli in tv e streaming : Oggi (domenica 28 luglio) si svolgerà l’ultima giornata di gare dei Mondiali 2019 di Nuoto a Gwangju (Corea del Sud). Questa rassegna iridata si chiuderà con otto finali, in cui gli italiani proveranno a lasciare il segno. I riflettori saranno puntati sui 1500 stile con Gregorio Paltrinieri a caccia di un’altra medaglia. Nella stessa gara vedremo anche Domenico Acerenza, mentre nei 50 rana ci proveranno Benedetta Pilato e Martina ...

Nuoto - Mondiali 2019 : Benedetta Pilato - un diamante grezzo da svezzare. Classe 2005 che sogna il podio iridato : Hai 14 anni, di chiami Benedetta, hai appena vinto un Europeo juniores contro ragazzi di due, tre anni più grandi di te, sali su un aereo, ti aggreghi ad una delle squadre più forti del mondo per disputare il primo Mondiale della tua carriera, entri in vasca al debutto nella tua gara e inizi a mulinare gambe e braccia come se non ci fosse un domani, migliori il record italiano che è già tuo, diventi la prima donna in Italia ad aver nuotato un 50 ...

Barelli (presidente Fin) : «Gli europei di Nuoto? Competizioni di alto livello anche a Napoli» : Roma 2022 europei di nuoto Roma 2022. È un’ipotesi. Nei giorni scorsi si è diffusa la notizia che la capitale non potrebbe ospitare la competizione – ovviamente bisogna avanzare la candidatura e vincere – perché quell’anno Roma ospiterà la Ryder Cup di golf e il contratto stipulato dalla federazione golf prevede che sei mesi prima e sei mesi dopo la Ryder Cup, Roma non possa ospitare eventi internazionali, Sul tema il ...

Settebello - Nuoto - softball e Nibali : il sabato trionfale di un’Italia che cambia il volto dell’estate : Fino a martedì 23 luglio lo sport italiano stava vivendo un’estate nera. Un susseguirsi di risultati negativi e controprestazioni che avevano destato preoccupazione anche in vista delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Tutto era cominciato con un mese di giugno ai limiti del disastroso. Prima il mancato pass a cinque cerchi delle squadre di tiro con l’arco (le quali avranno un’ultima chance di qualificazione il prossimo anno), poi ...