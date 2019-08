Novità e conferme del gamescom 2019 : Via via che passano i giorni le informazioni riguardanti l’edizione di gamescom 2019 diventano più precise e dettagliate nel loro complesso annunciando un programma ricco e interessante sia per gli operatori del settore (la business area è ospitata nei padiglioni dall’1 al 4 con delegazioni di 29 Paesi per un totale di 25 collettive, mentre l’Olanda, paese partner, ha il proprio padiglione al padiglione ...

Ferrari in Ungheria con Novità - a caccia di “conferme” : Ancora a secco di vittorie nel 2019, la Ferrari si prepara al Gp d'Ungheria, ultimo prima della breve pausa estiva, dove portera' qualche novita', insieme ad un giro di vite sul delicato tema dell'affidabilita', e facendo i debiti scongiuri che, per una volta, nulla vada storto. Sebastian Vettel, Charles Leclerc, e l'intero team, hanno bisogno di avere, e dare ai rivali, segnali di continuita' dopo Hockenheim. "La prossima gara e' un'importante ...

La Effe - il palinsesto 2019-20 : Novità e conferme : Ci sono le serie tv internazionali, i documentari legati alla nostra Italia ed uno sguardo al mondo, sempre all'insegna della cultura e della produzione di qualità nel palinsesto 2019-2020 de La Effe, il canale di Feltrinelli disponibile al 135 di Sky, oltre che su Sky Demand e Sky Go.Un "inedito racconto televisivo tra cultura e società", come ha detto il direttore di rete Riccardo Chiattelli, "capace di intrattenere e allo stesso tempo ...

Icardi Juventus : conferme dal Corriere - Novità importanti. Bianconeri decisi : Icardi Juventus – Piovono notizie importanti con protagonista la Juventus. I Bianconeri sembrano decisi a fare sul serio e da più parti arrivano conferme. Paratici e soci hanno intenzione di strappare Mauro Icardi all’Inter e le premesse perché l’affare si concretizzi ci sono tutte. A riportare le novità dell’ultim’ora è il portale calciomercato.com, secondo cui […] More

Fiction Rai 2019 – 2020 : Novità e conferme - tutte le anticipazioni : La nuova stagione tv della Rai sarà nel segno delle grandi Fiction: alla presentazione dei palinsesti (tenutasi nei giorni scorsi) sono state svelate le carte vincenti che, tra titoli-garanzia e novità, vedremo da settembre fino alla prossima estate su Rai 1 e Rai 2. Partiamo subito con i grandi ritorni: dopo il grande successo della prima stagione, torna la serie evento tratta dai romanzi di Elena Ferrante L’Amica Geniale, con quattro ...

Presentata la nuova stagione televisiva di La7 tra Novità e riconferme : Dopo una stagione di grandi successi che ha visto La7 – da settembre 2018 a giugno 2019 – realizzare i migliori ascolti degli ultimi 6 anni – la Tv di Cairo Communication diretta da Andrea Salerno, riparte da settembre con le migliori firme del giornalismo italiano: da Enrico Mentana a Lilli Gruber, da Giovanni Floris a Corrado Formigli, da Massimo Giletti a Diego Bianchi “Zoro”, da Andrea Purgatori a Myrta Merlino a Tiziana Panella. ...

Fiction Rai 2019-20 - le conferme e le Novità della prossima stagione : Le serie evento, le conferme della tradizione, i family drama e le novità in un'ottica di sperimentazione. La Fiction Rai cercherà, anche nella prossima stagione tv, di mantenere il primato e di restare la serialità più vista del panorama televisivo italiano.Lo fa con titoli che nel tempo sono diventati una garanzia, come Don Matteo, ma anche con le più recenti novità diventati dei casi da subito (leggasi I Medici e soprattutto L'Amica ...

Rai 1 Autunno 2019 - Novità e conferme : nuove puntate di Ulisse - Venier e Ruggeri in prima serata : La presentazione dei palinsesti Rai conferma le indiscrezioni trapelate nei giorni scorsi e non stupisce per contenuti. I palinsesti Rai Autunno 2019 - Inverno 2020 sono all'insegna del valzer dei conduttori: poche novità, molte conferme, qualche cambio di conduzione, con Rai 2 più diretta verso il ridisegno della propria linea editoriale (come promesso da Freccero), Rai 1 in cerca di una quadra e Rai 3 che procede spedita e con le idee chiare ...

Rai 1 Autunno 2019 tra Novità e conferme : nuove puntate di Ulisse - Venier e Ruggeri in prima serata : La presentazione dei palinsesti Rai conferma le indiscrezioni trapelate nei giorni scorsi e non stupisce per contenuti. I palinsesti Rai Autunno 2019 - Inverno 2020 sono all'insegna del valzer dei conduttori: poche novità, molte conferme, qualche cambio di conduzione, con Rai 2 più diretta verso il ridisegno della propria linea editoriale (come promesso da Freccero), Rai 1 in cerca di una quadra e Rai 3 che procede spedita e con le idee chiare ...

Palinsesti Mediaset - tutte le conferme e le Novità della nuova stagione : Riconfermate tutte le prime serate di Maria De Filippi e "Live! Non è la D'Urso". Seconda possibilità per il cartoon di Adriano Celentano, per Pier Silvio Berlusconi "un grande artista del suo livello merita un'altra chance"\\ I nuovi palinstesti Mediaset, per la stagione 2019/2020, sono stati presentati in queste ore a Santa Margherita Ligure. Tra conferme e novità, l'amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi ha illustrato ...

Basket 3×3 - Qualificazioni Europei 2019 : i convocati dell’Italia maschile e femminile tra conferme e Novità : Sono state diramate dal Settore Agonistico della FIP le convocazioni per le Qualificazioni agli Europei di Basket 3×3, che le nostre due Nazionali giocheranno il 29 e 30 giugno a Riga, in Lettonia (altri due tornei si giocano a Costanza, in Romania, e a Kiev, in Ucraina). Questi i nominativi per le due selezioni, con la maschile allenata da Luciano Nunzi e quella femminile da Angela Adamoli: UOMINI Aristide Landi Tommaso Laquintana Stefano ...