Notte da guinness dei primati per un automobilista di origine africana | commette ben 29

Fonte : baritalianews

(Di giovedì 1 agosto 2019) E’ successo tutto in unaa un uomo di. L’uomo in una solaa volante della sua auto a Torino ha commesso ben 29 infrazioni. Le 29 infrazioni sono state contestate all’uomo da una pattuglia di vigili urbani alla 4 di mattina. I vigili hanno elevato una multa totale di ben 5.540 euro. Le 29 infrazioni hanno provocato all’109 punti in meno alla patente. L’uomo pensava di compiere qualsiasi infrazione durante lama è stato fermato a un posto di blocco dei vigili urbani. L’ha deciso di non fermarsi al posto di blocco e di aumentare al massimo la velocità della sua auto. L’uomo ha attraversato diversi incroci con il semaforo rosso e ha imboccato molte strade contromano, con il pericolo di procurare incidenti gravissimi. I vigili, una volta appurato che l’auto non era rubata, hanno aspettato l’uomo nella sua ...