Nicki Minaj incinta | sposa Kenneth Petty?

Nicki Minaj si sposa? Avrebbe appena chiesto la pubblicazione di matrimonio : Con il fidanzato Kenneth Petty

Salta il concerto di Nicki Minaj in Arabia Saudita - la rapper ascolta gli attivisti : Lo show di Nicki Minaj in Arabia Saudita non ci sarà. La decisione è arrivata a seguito della lettera ricevuta dai membri della Human Rights Foundation (HRF) e firmata dal presidente Thor Halvorssen, nella quale gli attivisti chiedevano alla rapper di rinunciare alla sua partecipazione del 18 luglio al Jeddah World Fest nel nome dei diritti dell'uomo. Nella lettera, infatti, Halvorssen ricordava a Nicki Minaj che nell'Arabia Saudita ...

Nicki Minaj cancella il suo concerto in Arabia Saudita in segno di protesta : Nicki Minaj ha cancellato un concerto in Arabia Saudita perché ha detto che vuole mostrare sostegno per i diritti delle donne, i diritti degli omosessuali e la libertà di espressione. “Dopo un’attenta riflessione, ho deciso di non andare più avanti con il mio concerto in programma al Jeddah World Fest“, ha detto Minaj in una dichiarazione martedì alla Associated Press. “Anche se non voglio altro che portare il mio ...

Il concerto di Nicki Minaj in Arabia Saudita al centro di una polemica da parte degli attivisti : L'arrivo di Nicki Minaj in Arabia Saudita, previsto per il 18 luglio in occasione del festival Jeddah World Fest, è al centro di una polemica. Nonostante i tentativi di liberalizzazione da parte del principe ereditario Mohammed Bin Salman, è ancora opinione condivisa che si tratti di un paese conservatore. La Human Rights Foundation (HRF), nella persona di Thor Halvorssen, ha chiesto espressamente alla rapper di estromettersi dal ...

Nicki Minaj ha riacceso la faida contro Miley Cyrus chiamandola "gallina perduta" : Oh oh

Megatron è il nuovo singolo di Nicki Minaj - sexy queen nel video ufficiale : Si intitola Megatron il nuovo singolo di Nicki Minaj, disponibile da oggi - venerdì 21 giugno - insieme al relativo video ufficiale. Il nuovo brano inedito della cantante arriva dopo i molti indizi pubblicati negli scorsi giorni sui suoi profili social. Si tratta di un brano inedito, non contenuto in precedenti progetti discografici, che anticipa probabilmente i nuovi lavori dell'artista internazionale, da oggi pronta a conquistare le radio e le ...

Nicki Minaj ha pubblicato il singolo inedito "Megatron" : C'è anche il video!