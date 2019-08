Nel 2019 Pil sotto zero al Sud | la vera emergenza sono però gli emigranti e il rischio

Quanto guadagnano i Carabinieri in Italia Nel 2019 : lo stipendio per livello : Quanto guadagnano i Carabinieri in Italia nel 2019: lo stipendio per livello La morte del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega ha sollevato molto clamore nel nostro Paese, soprattutto analizzando la storia del carabiniere, fresco di nozze e di luna di miele, ucciso con 11 coltellate per futili motivi. Da più parti si legge così la difesa alle forze dell’ordine, che per un pugno di soldi rischia la vita ogni giorno. Quanto guadagnano i ...

Allarme Svimez : Nel 2019 il Sud torna in recessione : Rispetto al centro Nord mancano 3 milioni di posti, aumenta ancora l’emigrazione. Bene solo Abruzzo, Puglia e Sardegna

Maltempo : 11 eventi meteo estremi al giorno in Italia Nell’estate 2019 : Dall’inizio dell’estate 2019 si contano in Italia ogni giorno in media 11 eventi meteo estremi come ad esempio tornado, grandinate e tempeste di vento e pioggia, il 75% in più rispetto all’anno scorso: è quanto emerge da un’analisi della Coldiretti su dati Eswd (European severe weather database) in merito all’ultima ondata di Maltempo che ha colpito a macchia di leopardo il Nord Italia causando milioni di euro di danni, mentre il ...

AntoNella Clerici dice no a «Miss Italia 2019» (al suo posto Insinna?). L’addio alla Rai sembra vicino : Palinsesti Rai 2019: i primi rumorsPalinsesti Rai 2019: i primi rumorsPalinsesti Rai 2019: i primi rumorsPalinsesti Rai 2019: i primi rumorsPalinsesti Rai 2019: i primi rumorsPalinsesti Rai 2019: i primi rumorsPalinsesti Rai 2019: i primi rumorsMiss Italia 2019, ad oggi, non ha un destino certo. Non, almeno, dal punto di vista televisivo. Urbano Cairo, patron de La7, se n’è sbarazzato nel corso di una lunga conferenza al Four Season di Milano e ...

MotoGP - GP Repubblica Ceca 2019 : Ducati pronta a reinserirsi Nella lotta con Marquez - Rossi a caccia del riscatto : La lunga sosta di un mese è finalmente giunta al termine e le due ruote del Motomondiale sono pronte a riaccendere i motori a Brno in vista del GP della Repubblica Ceca, uno dei più antichi e storici eventi del motociclismo giunto ormai alla sua sessantesettesima edizione; da questo momento comincerà un piccolo ma serrato tour de force che in tre mesi accompagnerà team e piloti nella seconda parte della stagione 2019. Marc Marquez e la Honda ...

Suning - ricavi a 24 miliardi Nel primo semestre 2019 : Numeri in crescita per Suning.com nel primo semestre del 2019. La principale società del gruppo Suning, azionista di maggioranza dell’Inter, ha infatti realizzato un utile operativo nella prima metà dell’anno di 134,618 miliardi di RMB (circa 17,6 miliardi di euro), con un aumento su base annua del 21,63%; il volume delle vendite di materie prime […] L'articolo Suning, ricavi a 24 miliardi nel primo semestre 2019 è stato ...

Beach volley - World Tour 2019 : a Vienna l’Italbeach trova i tecnici azzurri sulla sua strada Nel primo turno del main draw maschile : Italia in campo contro Italia in panchina: questo il leit motiv della prima giornata dedicata al main draw maschile nel Major Series di Vienna che ha già visto uscire di scena al primo turno l’unica coppia azzurra iscritta torneo femminile, Menegatti/Orsi Toth. Nelle semifinali del torneo maschile gli azzurri troveranno da avversari due allenatori italiani. Enrico Rossi e Adrian Carambula, infatti, alle 9.30 affrontano i cechi ...

Dalle Lacrime di San Lorenzo alla Luna Nera - tanti appuntamenti Nel cielo di Agosto 2019 : Nuovo mese di eventi astronomici: ecco cosa ci riserva Agosto 2019, l’ottavo mese dell’anno in base al calendario gregoriano e il terzo dell’estate nell’emisfero boreale (dell’inverno nell’emisfero australe). Il Sole giorno 11 passa dalla costellazione del Cancro a quella del Leone. Nel corso del mese le giornate si accorciano di circa 75 minuti. La Luna sarà in fase di novilunio giorno 1, in Primo Quarto il ...

Biglietti in prevendita per i concerti di Rickie Lee Jones in Italia Nel 2019 : Sono annunciati i concerti di Rickie Lee Jones in Italia nel 2019. La celebre cantautrice statunitense sarà presente nel nostro Paese nel mese di novembre, per le date ufficiali che terrà a Lucca, Roma e Milano. Le tappe sono quelle del 13 novembre al Teatro del Giglio di Lucca, quindi quella del 15 novembre al Fabrique di Milano, infine, la data di Roma alla Sala Sinopoli del 16 novembre. L'artista suonerà la musica del nuovo album ...

Gran Bretagna devastata dal maltempo! Crolla un ponte Nello Yorkshire : cambia il percorso dei Mondiali di Ciclismo 2019? [VIDEO] : Forte maltempo in Gran Bretagna, gravi danni a case e strutture stradali: nello Yorkshire Crolla il ponte Grinton Moor sul quale sarebbero dovuti passare i Mondiali di Ciclismo 2019 Gran Bretagna in ginocchio a causa del maltempo che, nelle ultime ore, ha provocato allagamenti, smottamenti e gravi danni in diverse regioni. La contea dello Yorkshire è stata una delle più colpite. Dai social circolano immagini pazzesche, nelle quali la gente ...

Un Posto al Sole Anticipazioni 1 agosto 2019 : Un tuffo Nel passato per Marina : Marina tenta tutte le strade per scagionare suo padre. Per questo torna nel suo vecchio quartiere alla ricerca della figlia del testimone che incastrò suo padre.

Coldiretti : “Nel 2019 aumento di 7 volte del grano dal Canada - concorrenza sleale al Made in Italy” : Aumenta di 7 volte la quantità di grano importato dal Canada in Italia nel 2019 dopo l’entrata in vigore del Ceta, l’accordo di libero scambio fra la UE e il Paese nord americano. E’ quanto emerge da un’analisi di Coldiretti su dati Istat nei primi quattro mesi dell’anno rispetto allo stesso periodo del 2018 in relazione ai controlli sul carico di oltre 19 milioni di chili di grano canadese a bordo della motonave ‘Ocean Castle’ ...

Calcio - Cristiano Ronaldo e Matthijs De Ligt Nella lista dei dieci candidati al Best FIFA Player 2019 : La FIFA ha comunicato nel pomeriggio odierno la lista dei dieci giocatori in lizza per il premio Best FIFA Player 2019, dedicato a colui che si è maggiormente distinto nel corso dell’ultima stagione calcistica, la cui cerimonia si svolgerà il 23 settembre durante il Gala in programma alla Scala di Milano. Nonostante l’assenza dei giocatori italiani, diventata purtroppo un’abitudine nelle ultime edizioni, la Serie A sarà ...